Nhan sắc Hoa hậu Ngọc Châu trước và sau khi bị nghi “dao kéo“

Tháng 6/2022, Nguyễn Thị Ngọc Châu giành ngôi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022. Nhan sắc của tân hoa hậu nhận được nhiều lời khen ngợi. (Ảnh: NLD) Người đẹp sinh năm 1994 được đánh giá sở hữu nhan sắc ngọt ngào cùng hình thể quyến rũ. (Ảnh: FBNV) Lợi thế sắc vóc cũng là một trong những yếu tố giúp cô giành vương miện Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022. (Ảnh: FBNV) Dù chỉ để mặt mộc, Hoa hậu Ngọc Châu cũng đủ độ cuốn hút. (Ảnh: FBNV) Vài tháng sau khi lên ngôi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022 và trở về trắng tay từ cuộc thi Miss Universe 2022, Ngọc Châu dính nghi vấn phẫu thuật thẩm mỹ vì khuôn mặt sưng một cách bất thường. Tuy nhiên, người đẹp 29 tuổi vẫn một mực phủ nhận. (Ảnh: 2sao) Tiếp đến, khi xuất hiện trong một sự kiện tháng 3/2023, Ngọc Châu lộ vòng 2 kém thon, lồi lõm. (Ảnh: Tiền phong) Hình ảnh đã qua chỉnh sửa của Ngọc Châu trên trang cá nhân luôn lung linh và đẹp không tì vết. (Ảnh: FBNV) Nàng hậu cũng phớt lờ những nghi vấn "dao kéo" và rất chăm chỉ đi dự sự kiện, đăng ảnh khoe trên trang cá nhân. (Ảnh: FBNV) Hình ảnh mới nhất trên trang cá nhân của Ngọc Châu cho thấy khuôn mặt hiện tại của cô khác nhiều so với lúc mới đăng quang. (Ảnh: FBNV) Ngọc Châu vốn không sở hữu vòng eo thon nên cô luôn phải mặc trang phục tạo hiệu ứng thon gọn cho vòng 2. (Ảnh: FBNV) Trong chương trình Dream of Vietnam tối 12/5, Hoa hậu Ngọc Châu thừa nhận với mẹ - bà Đặng Thị Gái - về việc không thể lấy bằng cử nhân ngành Công nghệ Sinh học của Đại học Tôn Đức Thắng do bảo lưu quá hạn đào tạo. (Ảnh: FBNV) Xem video: "Ngọc Châu đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022". Nguồn Tây Ninh TV

Tháng 6/2022, Nguyễn Thị Ngọc Châu giành ngôi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022. Nhan sắc của tân hoa hậu nhận được nhiều lời khen ngợi. (Ảnh: NLD) Người đẹp sinh năm 1994 được đánh giá sở hữu nhan sắc ngọt ngào cùng hình thể quyến rũ. (Ảnh: FBNV) Lợi thế sắc vóc cũng là một trong những yếu tố giúp cô giành vương miện Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022. (Ảnh: FBNV) Dù chỉ để mặt mộc, Hoa hậu Ngọc Châu cũng đủ độ cuốn hút. (Ảnh: FBNV) Vài tháng sau khi lên ngôi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022 và trở về trắng tay từ cuộc thi Miss Universe 2022, Ngọc Châu dính nghi vấn phẫu thuật thẩm mỹ vì khuôn mặt sưng một cách bất thường. Tuy nhiên, người đẹp 29 tuổi vẫn một mực phủ nhận. (Ảnh: 2sao) Tiếp đến, khi xuất hiện trong một sự kiện tháng 3/2023, Ngọc Châu lộ vòng 2 kém thon, lồi lõm. (Ảnh: Tiền phong) Hình ảnh đã qua chỉnh sửa của Ngọc Châu trên trang cá nhân luôn lung linh và đẹp không tì vết. (Ảnh: FBNV) Nàng hậu cũng phớt lờ những nghi vấn "dao kéo" và rất chăm chỉ đi dự sự kiện, đăng ảnh khoe trên trang cá nhân. (Ảnh: FBNV) Hình ảnh mới nhất trên trang cá nhân của Ngọc Châu cho thấy khuôn mặt hiện tại của cô khác nhiều so với lúc mới đăng quang. (Ảnh: FBNV) Ngọc Châu vốn không sở hữu vòng eo thon nên cô luôn phải mặc trang phục tạo hiệu ứng thon gọn cho vòng 2. (Ảnh: FBNV) Trong chương trình Dream of Vietnam tối 12/5, Hoa hậu Ngọc Châu thừa nhận với mẹ - bà Đặng Thị Gái - về việc không thể lấy bằng cử nhân ngành Công nghệ Sinh học của Đại học Tôn Đức Thắng do bảo lưu quá hạn đào tạo. (Ảnh: FBNV) Xem video: "Ngọc Châu đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022". Nguồn Tây Ninh TV