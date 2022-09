Nhan sắc gây tranh cãi của NSND Lan Hương ở tuổi U60

Vài năm gần đây, khuôn mặt của NSND Lan Hương dấy lên nhiều tranh cãi khi có tin đồn cho rằng cô đã "dao kéo" để níu giữ thanh xuân. Đặc biệt, khi nhìn những bức ảnh của cô chụp vào năm 2019, nhiều người giật mình vì khuôn mặt Lan Hương cứng đơ. Tuy nhiên, nữ nghệ sĩ đã phủ nhận tin đồn dao kéo và cho rằng khuôn mặt mình khác lạ khi lên hình do dùng phần mềm chỉnh sửa. NSND Lan Hương cũng khẳng định cô không can thiệp làm mũi hay bơm môi như đồn đoán. Nữ nghệ sĩ cho biết cô chỉ bọc răng sứ vì răng bị đổi màu do thói quen hút thuốc. Ngoài ra, nữ nghệ sĩ chỉ một lần phẫu thuật hạ gò má. NSND Lan Hương trong một lần làm mẫu trình diễn áo dài vào tháng 4/2022. (Ảnh: Vietnamnet) Lan Hương từng kết hôn năm 18 tuổi và năm 20 tuổi, cô sinh con gái đầu lòng. Sau khi chia tay người chồng đầu tiên, đến năm 24 tuổi, nghệ sĩ tái hôn với đạo diễn Tất Bình. Cô và người chồng thứ hai, đạo diễn Tất Bình, không có con chung, nhưng cả hai có cuộc sống viên mãn, hạnh phúc bên nhau. Xem video "Ngôi nhà kỳ lạ của NSND Lan Hương". Nguồn Vietnamnet

