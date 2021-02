Nhan sắc “chuẩn hoa hậu tương lai” của con gái MC Quyền Linh

Dù không hoạt động nghệ thuật nhưng Lọ Lem nhận được sự chú ý của nhiều khán giả bởi em là con gái MC Quyền Linh. Đặc biệt, Lọ Lem có nhan sắc chuẩn hoa hậu tương lai. Lọ Lem sở hữu gương mặt thanh tú với đôi mắt to tròn, khuôn miệng nhỏ nhắn, sống mũi thon gọn. Những đường nét trên gương mặt của con gái Quyền Linh được khen khá hoàn hảo. Ngoài gương mặt xinh đẹp, Lọ Lem còn sở hữu chiều cao gần 1m7. Hình ảnh Lọ Lem cao bằng bố. Lọ Lem ra dáng thiếu nữ dịu dàng.Nhan sắc của con gái Quyền Linh vẫn xinh đẹp qua camera thường. Diện trang phục cổ trang, Lọ Lem được khen xinh như công chúa. Ảnh: Pháp luật plus Nhiều khán giả hy vọng Lọ Lem sẽ theo đuổi nghệ thuật. Ảnh: Pháp luật plus Con gái Quyền Linh gây sốt mỗi khi xuất hiện nên việc em được các đoàn làm phim săn đón không phải là chuyện khó hiểu. Ảnh: Pháp luật plus Theo Quyền Linh, Lọ Lem có ước mơ trở thành họa sĩ hoặc nhà thiết kế thời trang. Lọ Lem được bố mẹ ủng hộ đam mê hội họa. Quyền Linh và vợ muốn Lọ Lem cũng như Hạt Dẻ phát triển tự nhiên, chứ không định hướng các con vào làng giải trí. Quan điểm của cặp đôi được nhiều người ủng hộ bởi showbiz đầy cám dỗ và thị phi. Lọ Lem được yêu mến không chỉ bởi nhan sắc xinh đẹp mà còn bởi em sống rất tình cảm. Trong ngày sinh nhật Quyền Linh, Lọ Lem khóc sưng mắt trong lúc viết thư gửi tặng cha. Trong thư, em bày tỏ lòng biết ơn với cha mẹ. Lọ Lem cũng tự hứa sẽ luôn nỗ lực học tập cho tương lai để thành công, bù đắp cho thanh xuân vất vả của cha mẹ. Xem video "MC Quyền Linh đi từ thiện miền Trung". Nguồn FB Quyền Linh

