Nhan sắc bạn gái tin đồn của nam tài tử Park Seo Joon

Ngày 20/6, truyền thông Hàn Quốc đưa tin, nam tài tử Park Seo Joon và nữ YouTuber kiêm ca sĩ Xooos bị nghi ngờ đang hẹn hò. Đáp lại thông tin này, công ty quản lý của nam diễn viên "Thư ký Kim sao thế?" nói: "Thật khó để khẳng định thông tin về đời tư của nam diễn viên". Cùng ngày, một bức ảnh Park Seo Joon và Xooos chụp cùng nhau đã được đăng lên mạng xã hội. (Ảnh: Idolinews) Xooos (nghệ danh cũ là INA) tên thật là Kim Soo Yeon, sinh năm 1994. Cô là một ca sĩ, diễn viên, Youtuber xinh đẹp người Hàn Quốc. Xooos bắt đầu nghiệp diễn từ năm 2015 với bộ phim "The Producers". Đầu năm 2017, cô bắt đầu sự nghiệp ca hát solo với đĩa đơn kỹ thuật số "Rainbow". Hiện, Xooos là YouTuber nổi tiếng với kênh YouTube hơn 1,5 triệu người đăng ký và được nhiều người biết tới khi cover lại các ca khúc. Cuối năm 2022, Xooos ký hợp đồng với hãng thu âm WAVY của Colde, cho ra mắt single “Naked” phát hành vào tháng 1 năm nay và EP đầu tay "Made In Heart" trình làng vào ngày 30/5 mới đây. Xooos có thân hình mảnh mai, khuôn mặt ưa nhìn. Thời trang đời thường của cô gái 29 tuổi cũng rất giản dị. Xooos được khen là trẻ hơn so với tuổi. Cô ít khi trang điểm đậm nên trông lại càng trẻ trung hơn.Xooos kém Park Seo Joon 5 tuổi và hai người được cho là xứng đôi vừa lứa.Xem video: "Những sao Hàn có nghề tay trái là DJ cực chất". Nguồn Yan News

Ngày 20/6, truyền thông Hàn Quốc đưa tin, nam tài tử Park Seo Joon và nữ YouTuber kiêm ca sĩ Xooos bị nghi ngờ đang hẹn hò. Đáp lại thông tin này, công ty quản lý của nam diễn viên "Thư ký Kim sao thế?" nói: "Thật khó để khẳng định thông tin về đời tư của nam diễn viên". Cùng ngày, một bức ảnh Park Seo Joon và Xooos chụp cùng nhau đã được đăng lên mạng xã hội. (Ảnh: Idolinews) Xooos (nghệ danh cũ là INA) tên thật là Kim Soo Yeon, sinh năm 1994. Cô là một ca sĩ, diễn viên, Youtuber xinh đẹp người Hàn Quốc. Xooos bắt đầu nghiệp diễn từ năm 2015 với bộ phim "The Producers". Đầu năm 2017, cô bắt đầu sự nghiệp ca hát solo với đĩa đơn kỹ thuật số "Rainbow". Hiện, Xooos là YouTuber nổi tiếng với kênh YouTube hơn 1,5 triệu người đăng ký và được nhiều người biết tới khi cover lại các ca khúc. Cuối năm 2022, Xooos ký hợp đồng với hãng thu âm WAVY của Colde, cho ra mắt single “Naked” phát hành vào tháng 1 năm nay và EP đầu tay "Made In Heart" trình làng vào ngày 30/5 mới đây. Xooos có thân hình mảnh mai, khuôn mặt ưa nhìn. Thời trang đời thường của cô gái 29 tuổi cũng rất giản dị. Xooos được khen là trẻ hơn so với tuổi. Cô ít khi trang điểm đậm nên trông lại càng trẻ trung hơn. Xooos kém Park Seo Joon 5 tuổi và hai người được cho là xứng đôi vừa lứa. Xem video: "Những sao Hàn có nghề tay trái là DJ cực chất". Nguồn Yan News