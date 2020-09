Nhan sắc 3 người đẹp được đặc cách ở Hoa hậu Việt Nam 2020

Trước khi đến với cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2020, Hà My đã đoạt danh hiệu Hoa khôi Đại học Ngoại thương năm 2019. Hiện cô là sinh viên năm thứ 3 chuyên ngành Thương mại Quốc tế của Đại học Ngoại thương. Người đẹp sinh năm 1999 đến từ Phú Thọ. Nguyễn Hà My gây ấn tượng nhờ thành tích học tập “khủng”. Cô đạt 29 điểm thi đại học, tổng kết môn Toán cao cấp với 9,7 điểm, Xác suất thống kê với 9,6 điểm. Ở trường Hà My hoạt động ngoại khóa rất sôi nổi. Cô từng là phó ban thời trang tại CLB MC và thời trang, trường Đại học Ngoại thương. Sở hữu gương mặt và vóc dáng đẹp, Hà My được cho là thí sinh triển vọng tại cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2020. Cô sinh viên năm 3 rất chăm chỉ tập gym và tuân thủ theo chế độ ăn uống hợp lý đề giữ vóc dáng. Hà My chia sẻ nếu đạt được một vị trí nhất định tại cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2020, cô cũng muốn thử sức sang lĩnh vực nghệ thuật, giải trí để có những trải nghiệm mới mẻ. Hà My (trái) chụp ảnh cùng với Hoa hậu Lương Thùy Linh. Thí sinh Võ Thị Ý Nhi, đến từ Huế, được đặc cách vào vòng chung khảo cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2020 khu vực miền Nam nhờ danh hiệu "Hoa khôi Đại học Huế 2020". Tại cuộc thi Hoa khôi Đại học Huế 2020, Ý Nhi gây ấn tượng với vẻ đẹp dịu dàng cùng phần thi tài năng tái hiện nghệ thuật pha trà cung đình Huế đặc sắc và câu trả lời ứng xử thông minh. Ý Nhi hiện là sinh viên năm 3, khoa Quốc tế học, ĐH Ngoại ngữ (ĐH Huế). Trước khi tham gia Hoa khôi sinh viên ĐH Huế, Ý Nhi từng là quán quân của cuộc thi Nét đẹp học đường, Hoa khôi trường THPT Hai Bà Trưng (Huế)... Ý Nhi cũng có thành tích học tập xuất sắc khi 3 năm liên tiếp giành học bổng xuất sắc, có điểm trung bình thuộc hàng top tại khoa (3,8/4). Hoa khôi Đại học Huế từng nhiều năm là học sinh giỏi, đạt giải 3 Olympic tiếng Anh toàn quốc và giải nhất cuộc thi tiếng Anh hùng biện Đại học Huế. Không chỉ giỏi văn hóa, Ý Nhi còn có năng khiếu thể thao. Người đẹp từng giành 2 HCV môn bơi lội tại Hội khỏe Phù Đổng cấp tỉnh, rất giỏi điền kinh và cầu lông. Người đẹp Võ Lê Quế Anh cũng nhận được vé đặc cách trong cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2020 nhờ danh hiệu Á khôi 2 Đại học Huế 2020. Quế Anh quê ở Quảng Nam, đang học chuyên ngành Ngôn ngữ và văn hóa Hàn Quốc, Đại học Ngoại ngữ - Đại học Huế. Võ Lê Quế Anh gây ấn tượng bởi gương mặt sắc nét, đậm chất điện ảnh. Bản thân cô cũng rất tự tin về chiều cao, ngoại ngữ và các tài lẻ: nhảy, múa đương đại, hát. Ngoài việc học ở trường Đại học Huế, Quế Anh còn làm người mẫu tự do, chụp ảnh thời trang và tham gia các hoạt động thiện nguyện của CLB Sinh viên tình nguyện ĐH Huế. Cô mong muốn trong tương lai sẽ trở thành nữ tiếp viên hàng không. Xem video "Khởi động Hoa hậu Việt Nam 2020". Nguồn Yan:

