Nhã Phương lộ rõ nếp nhăn khi để mặt mộc

Vốn được mệnh danh là “nhan sắc không tuổi” của làng nhạc Việt, diva Hồng Nhung khiến nhiều người bất ngờ với gương mặt của mình khi không trang điểm. Mới đây, trong một đoạn video dạy trang điểm, Hồng Nhung xuất hiện với mặt mộc già nua, đơ cứng khiến nhiều người ngỡ ngàng. Một số người còn cho rằng, nữ ca sĩ xuống sắc "thấy rõ" sau khi công khai chuyện ly dị của mình và đồng thời họ gửi lời chúc mong người đẹp sớm lấy lại phong độ của mình. Mặt mộc không son phấn của Lâm Khánh Chi đã để lộ nhan sắc lên xuống thất thường, nhiều người không khỏi ngỡ ngàng khi chiêm ngưỡng dung nhan thực sự của cô nàng. Khi không trang điểm, nữ ca sĩ lộ vẻ nhợt nhạt, không lung linh sắc sảo như thường thấy, bù lại, nhiều người bày tỏ sự ghen tị với làn da mịn màng của Khánh Chi. Giống như nhiều sao Việt khác, Hoa hậu Kỳ Duyên cũng rất chú trọng tới việc trang điểm khi xuất hiện trước công chúng. Khác với gương mặt mộc có phần kém sắc, người đẹp gốc Nam Định sau khi trang điểm trông góc cạnh và đẹp lên rất nhiều. Khởi My luôn ghi điểm bởi nhan sắc trẻ trung, nhí nháng và đáng yêu của mình. Tuy nhiên, khi không son phấn cô nàng cũng "tự tố cáo" đốm tàn nhang trên gương mặt mình. Nhưng qua mặt mộc có thể thấy Khởi My vẫn là nữ ca sĩ có khuôn mặt khả ái, nét nào ra nét đó. Lý Nhã Kỳ nổi tiếng với nhan sắc không hề có dấu hiệu lão hóa của mình, bằng chứng là trong rất nhiều sự kiện, cô nàng luôn xuất hiện vô cùng kiêu sa và lộng lẫy. Thế nhưng, khi để mặt mộc, gương mặt hốc hác, đôi mắt to quá mức của cô nàng lại khiến nhiều người giật mình. Nhã Phương khi trút bỏ lớp son phấn vẫn ghi điểm trong mắt người hâm mộ bởi gương mặt khả ái, dễ nhìn và nhẹ nhàng của mình. Nhưng, trong một số khuôn hình, khi trang điểm nhẹ hoặc không trang điểm, cô nàng lại vô tình để lộ nhược điểm trên khuôn mặt mình đó chính là các nếp nhăn quanh mắt, nhất là khi cô cười. Khán giả thường quen thuộc với hình ảnh một Bảo Thy lung linh sang chảnh với gương mặt được trang điểm kỹ. Tuy nhiên, khi không trang điểm cô nàng vẫn rất xinh. Trên trang cá nhân của mình, Bảo Thy thường xuyên khoe mặt mộc và nhận được nhiều lời khen về nước da “trời phú”.

Vốn được mệnh danh là “nhan sắc không tuổi” của làng nhạc Việt, diva Hồng Nhung khiến nhiều người bất ngờ với gương mặt của mình khi không trang điểm. Mới đây, trong một đoạn video dạy trang điểm, Hồng Nhung xuất hiện với mặt mộc già nua, đơ cứng khiến nhiều người ngỡ ngàng. Một số người còn cho rằng, nữ ca sĩ xuống sắc "thấy rõ" sau khi công khai chuyện ly dị của mình và đồng thời họ gửi lời chúc mong người đẹp sớm lấy lại phong độ của mình. Mặt mộc không son phấn của Lâm Khánh Chi đã để lộ nhan sắc lên xuống thất thường, nhiều người không khỏi ngỡ ngàng khi chiêm ngưỡng dung nhan thực sự của cô nàng. Khi không trang điểm, nữ ca sĩ lộ vẻ nhợt nhạt, không lung linh sắc sảo như thường thấy, bù lại, nhiều người bày tỏ sự ghen tị với làn da mịn màng của Khánh Chi. Giống như nhiều sao Việt khác, Hoa hậu Kỳ Duyên cũng rất chú trọng tới việc trang điểm khi xuất hiện trước công chúng. Khác với gương mặt mộc có phần kém sắc, người đẹp gốc Nam Định sau khi trang điểm trông góc cạnh và đẹp lên rất nhiều. Khởi My luôn ghi điểm bởi nhan sắc trẻ trung, nhí nháng và đáng yêu của mình. Tuy nhiên, khi không son phấn cô nàng cũng "tự tố cáo" đốm tàn nhang trên gương mặt mình. Nhưng qua mặt mộc có thể thấy Khởi My vẫn là nữ ca sĩ có khuôn mặt khả ái, nét nào ra nét đó. Lý Nhã Kỳ nổi tiếng với nhan sắc không hề có dấu hiệu lão hóa của mình, bằng chứng là trong rất nhiều sự kiện, cô nàng luôn xuất hiện vô cùng kiêu sa và lộng lẫy. Thế nhưng, khi để mặt mộc, gương mặt hốc hác, đôi mắt to quá mức của cô nàng lại khiến nhiều người giật mình. Nhã Phương khi trút bỏ lớp son phấn vẫn ghi điểm trong mắt người hâm mộ bởi gương mặt khả ái, dễ nhìn và nhẹ nhàng của mình. Nhưng, trong một số khuôn hình, khi trang điểm nhẹ hoặc không trang điểm, cô nàng lại vô tình để lộ nhược điểm trên khuôn mặt mình đó chính là các nếp nhăn quanh mắt, nhất là khi cô cười. Khán giả thường quen thuộc với hình ảnh một Bảo Thy lung linh sang chảnh với gương mặt được trang điểm kỹ. Tuy nhiên, khi không trang điểm cô nàng vẫn rất xinh. Trên trang cá nhân của mình, Bảo Thy thường xuyên khoe mặt mộc và nhận được nhiều lời khen về nước da “trời phú”.