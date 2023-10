Ngọc Trinh nói gì trước nghi vấn mượn ồn ào lái xe để PR?

Mới đây, theo Dân Trí, Công an TP Thủ Đức cho biết, họ đã gửi giấy mời Ngọc Trinh liên quan đến vụ nữ người mẫu lái mô tô thả 2 tay tại nóc hầm Thủ Thiêm (phường An Khánh). Biết người vi phạm bị thương ở chân vì ngã xe, Công an TP Thủ Đức đã tới nhà riêng để làm việc, dưới sự chứng kiến của Công an phường Phú Hữu. Tại buổi làm việc, Ngọc Trinh thừa nhận hành vi vi phạm. Ảnh: Vietnamnet. Công an TP Thủ Đức và Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ, đường sắt (PC08) đã lập biên bản các lỗi: Điều khiển phương tiện che lấp biển số, không có giấy đăng ký xe, không có giấy phép lái xe và Nằm trên yên xe điều khiển xe. Ngoài ra, PC08 và Công an TP Thủ Đức lập biên bản tạm giữ 2 mô tô Ngọc Trinh sử dụng trong các clip. Ảnh: Vietnamnet. Một trong 2 chiếc xe Ngọc Trinh sử dụng trong các clip bị tạm giữ. Ảnh: Dân Trí. Việc Ngọc Trinh lái mô tô, tạo dáng nguy hiểm khiến nhiều người đặt nghi vấn người đẹp mượn ồn ào để PR. Đối mặt với nghi vấn này, Ngọc Trinh phủ nhận. Cô đăng tải hình ảnh chân bị thương và viết: “Đánh bóng tên tuổi hả? Vậy là bóng dữ chưa?”. Ảnh chụp màn hình. Dưới bài đăng, trò chuyện với đạo diễn Vũ Ngọc Đãng, Ngọc Trinh bày tỏ: “Đạo diễn thấy tên tuổi của em bóng hơn chút nào chưa?”. Ảnh chụp màn hình.Ngọc Trinh bị ngã sau khi “diễn xiếc” trên mô tô. Cô bị khâu 3 mũi, trầy ở tay, chân. Ảnh: Vietnamnet. Chân dài gốc Trà Vinh cho biết, cô không từ bỏ sở thích lái mô tô nhưng sẽ cẩn trọng hơn. Ảnh: Phụ Nữ Số. Biết Ngọc Trinh bắt đầu đam mê lái mô tô, một người bạn tặng cô chiếc xe hơn 1 tỷ đồng dịp sinh nhật. Ảnh: FBNV. Xem video: "Ngọc Trinh trữ đông trứng, hé lộ thời gian sinh con đầu lòng"

