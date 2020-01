Ngọc Trinh khoe ảnh đi từ thiện sau lùm xùm bảo trợ thi hoa hậu chui

Cách đây không lâu, Ngọc Trinh trở thành tâm điểm của dư luận vì bảo trợ cho cuộc thi sắc đẹp "chui" “Miss Global Her Beauty”. Được biết, cuộc thi được tổ chức bởi công ty mỹ phẩm có Ngọc Trinh làm CEO kiêm nhà phân phối. Sau ồn ào bảo trợ cho cuộc thi hoa hậu "chui", chân dài gốc Trà Vinh đăng tải loạt ảnh đi từ thiện cùng công ty. Hình ảnh Ngọc Trinh ăn mặc giản dị, phát quà cho trẻ em trong chuyến từ thiện. Ồn ào bảo trợ cho cuộc thi hoa hậu "chui" dường như không khiến Ngọc Trinh lo lắng. Ồn ào chưa qua, Ngọc Trinh tiếp tục gây xôn xao khi đăng tải clip thử nội y trong suốt. Gần đây, người đẹp gốc Trà Vinh cũng gây chú ý khi khoe nội thất sang trọng của biệt thự 50 tỷ được bạn trai cũ tặng. Mọi đồ đạc trong nhà đều được "nữ hoàng nội y" đặt mua từ nước ngoài. Không chỉ Ngọc Trinh gây ồn ào mà Khắc Tiệp cũng vướng lùm xùm. Anh dính tin đồn bị giang hồ đòi nợ sau bức ảnh mặt be bét máu. Tuy nhiên, Khắc Tiệp phủ nhận bị đánh do nợ nần mà tiết lộ xô xát với người tung thông tin không đúng sự thật về anh. Sau ồn ào, Ngọc Trinh và Khắc Tiệp cùng xuất hiện tại buổi lễ trao giải WeChoice Awards. Mời quý độc giả xem video "Ngọc Trinh đập hộp hàng hiệu". Nguồn Youtube nhân vật

