Ngọc Trinh - Diễm My gợi cảm làm phù dâu cho đám cưới Diệu Nhi

Đám cưới Diệu Nhi - Anh Tú diễn ra vào chiều tối nay (ngày 10/10). Dàn phù dâu gồm nhiều mỹ nhân Việt. Ngọc Trinh, Diễm My, Sam, Sĩ Thanh cùng Hải Triều, BB Trần làm phù dâu cho Diệu Nhi. Cô dâu cùng dàn phù dâu quậy tưng bừng trước giờ hôn lễ. Diệu Nhi, Ngọc Trinh, Diễm My, Sam... hóa thiên thần nội y khi diện corset ren. BB Trần chia sẻ: “Chị em bạn bè cô dâu Diệu Nhi lọt ra đâu 2 phù dâu lạ quá. Bộ ảnh tiễn em lấy chồng đẹp xuất sắc”. Hải Triều viết: “Nhà có 6 nàng tiên”. Sam bày tỏ: “Cô dâu và phụ dâu quậy cỡ này được chưa ạ? Hôm nay em mình chính thức theo chồng bỏ cuộc chơi”. Diễm My viết: “Ưng cái bụng quá. Cô dâu Diệu Nhi và dàn phù dâu sexy”. Diệu Nhi cùng dàn phù dâu có nhiều khoảnh khắc hài hước bên nhau. Đám cưới Diệu Nhi - Anh Tú tổ chức tại một resort ở Phan Thiết. Dàn khách mời lên đến 250 người gồm gia đình, bạn bè và đồng nghiệp của cặp đôi. Các nghệ sĩ Anh Đức, Dương Bảo Lâm, Lê Giang... dự đám cưới Diệu Nhi - Anh Tú. Xem video "Anh Tú cầu hôn Diệu Nhi". Nguồn FBNV

