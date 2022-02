Ngoài Hòa Minzy, bao cặp sao Việt tan vỡ sau tháng ngày yêu xa?

Năm 2021, doanh nhân Minh Hải sang Australia công tác còn Hòa Minzy và con trai của cô ở Việt Nam. Mới đây, Hòa Minzy và Minh Hải xác nhận đã chia tay. Ảnh: VOV Hòa Minzy và Minh Hải “đường ai nấy đi” vì không còn tiếng nói chung, chứ không phải do yêu xa hay có người thứ 3 nào. Ảnh: FBNV Trước ca sĩ Hòa Minzy, không ít sao Việt cũng chia tay nửa kia khi yêu xa. Lam Trường là một trong số đó. Năm 2004, Lam Trường làm đám cưới với Ý An. Sau khi kết hôn, Ý An ở lại Mỹ làm việc và chăm sóc con trai còn Lam Trường về nước phát triển sự nghiệp ca hát. Ảnh: Vietnamnet Khoảng cách địa lý đã làm nảy sinh những mâu thuẫn giữa Lam Trường và Ý An khiến hai người ly hôn sau 6 năm gắn bó. Ảnh: Vietnamnet Đan Trường và doanh nhân Thủy Tiên kết hôn năm 2013. Từ khi kết hôn, Đan Trường đi về giữa Việt Nam và Mỹ để chăm sóc vợ con, đi hát. Ảnh: FBNV Đan Trường từng cho biết, anh cảm thấy việc vợ chồng xa cách không ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình. Ảnh: FBNV Năm 2021, Đan Trường ly hôn. Thủy Tiên chia sẻ, sự xa cách địa lý và khác biệt suy nghĩ đã khiến cô và Đan Trường ngày càng xa nhau, không thể hàn gắn. Ảnh: FBNV Năm 2018, Huỳnh Anh công khai hẹn hò Y Vân. Cặp đôi yêu nhau rồi mới gặp nhau ngoài đời khi Y Vân từ Bỉ về Việt Nam. Ảnh: FBNV Yêu xa, Huỳnh Anh và Y Vân thường bày tỏ nỗi nhớ đối phương qua trang cá nhân. Trong khi Huỳnh Anh thường ghép ảnh của mình với bạn gái, Y Vân nhiều lần khoe khoảnh khắc bên Huỳnh Anh. Ảnh: FBNV Năm 2020, Y Vân lên tiếng xác nhận "đường ai nấy đi" với Huỳnh Anh. Ảnh: FBNV Ca sĩ Lâm Vũ và Huỳnh Tiên làm đám cưới năm 2018. Cuộc hôn nhân của cặp đôi kéo dài khoảng 2 năm. Ảnh: Dân Việt Lâm Vũ chia sẻ, hôn nhân của anh tan vỡ là do hoàn cảnh sống xa nhau, vợ ở Mỹ, chồng ở Việt Nam nên tình cảm nhạt dần và khác biệt về quan điểm từ cuộc sống đến tình cảm. Ảnh: Thế giới điện ảnh Xem video "Hòa Minzy khoe vẻ gợi cảm". Nguồn FBNV

