Ngoại hình của Akira Phan sau 4 năm chi 300 triệu “dao kéo“

Năm 2019, người hâm mộ bất ngờ khi Akira Phan để lộ thân hình phát tướng, kém sắc so với hồi mới bước vào showbiz. Ảnh: Vietnamnet Vì bị stress cực độ khi mỗi lần gặp khán giả đều bị chê mập, Akira Phan quyết định dao kéo. Nam ca sĩ "Mùa đông không lạnh" chi 300 triệu hút mỡ, cằm, cánh tay và sửa lại mí mắt. Ảnh: Dân Việt Khi khán giả thắc mắc tại sao Akira Phan không tập luyện để giảm cân mà quyết định phẫu thuật thẩm mỹ, nam ca sĩ chia sẻ trên Zing, anh tăng cân không kiểm soát sau 2 năm mổ dây chằng đầu gối và dù tích cực tập luyện nhưng vẫn không thể giảm cân. Ảnh: Zing Sau khi phẫu thuật thẩm mỹ, gương mặt và thân hình của Akira Phan trở nên thon gọn hơn. Ảnh: Zing Tháng 1/2020, nam ca sĩ sinh tiết lộ, sau 6 tháng dao kéo, anh giảm thành công 8kg. Ảnh: Dân Việt Sau khi “trùng tu” nhan sắc, Akira Phan cho biết, anh theo đuổi hình ảnh mới, phong cách mới. Đó là một người đàn ông thanh lịch và trưởng thành từ giọng hát đến ngoại hình. Ảnh: Yan Gần đây, Akira Phan gây chú ý khi thường xuyên trang điểm quá đậm, phong cách thời trang sặc sỡ, đường nét gương mặt khá "nữ tính", khác lạ. Ảnh: Dân Trí Chia sẻ với Dân Trí, Akira Phan biết, sự thay đổi là do anh giảm cân, tuổi tác, cách trang điểm và dùng phần mềm chụp ảnh. Ảnh: FBNV Nam ca sĩ sinh năm 1985 thừa nhận, trước đây, anh không có ê-kíp về hình ảnh, trang phục nên chủ yếu tự thực hiện. Hiện tại, Akira Phan đã có stylist và chuyên gia trang điểm riêng. Ảnh: FBNV Khiến nhiều khán giả tiếc nuối về vẻ ngoài trước đây, Akira Phan cho biết, anh rất vui khi hình ảnh hiền lành, mộc mạc ngày xưa của anh có thể in đậm trong ký ức người hâm mộ. Ảnh: FBNV Ca sĩ Akira Phan gửi lời cảm ơn khán giả đã góp ý, xây dựng cho hình ảnh hiện tại của anh. Ảnh: FBNV Xem video "Akira Phan hát tại đám cưới của Bằng Cường". Nguồn FBNV