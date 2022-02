Ngoài Đoàn Di Băng, showbiz Việt còn cặp chị em nào vừa xinh vừa giàu?

Nữ ca sĩ Đoàn Di Băng (thứ hai bên trái) có 1 chị gái và 2 em gái. Ảnh: FBNV 4 chị em nhà Đoàn Di Băng trẻ trung, xinh đẹp không kém cạnh nhau. Ngoài ra, cả bốn đều giàu có. Ảnh: FBNV 4 chị em nhà Di Băng kinh doanh online quần áo, mỹ phẩm, ăn uống. Ảnh: FBNV Ngoài chị em nhà Đoàn Di Băng, chị em nhà Đặng Thu Thảo cũng xinh đẹp, giàu có. Thu Thảo có một chị gái tên Đặng Thùy Trang (phải). So với em gái là hoa hậu, Thùy Trang xinh đẹp, trẻ trung không kém cạnh. Ảnh: FBNV Thùy Trang từng tham gia diễn xuất nhờ và làm quản lý cho em gái. Hiện tại, Thùy Trang theo đuổi công việc kinh doanh. Ảnh: FBNV Năm 2021, chị gái của Đặng Thu Thảo khoe sở hữu khối tài sản 60 tỷ. Ảnh: FBNV Thu Thảo giàu có nhờ tham gia hoạt động trong showbiz. Tuy nhiên, sau khi lập gia đình, kinh tế của cô kiệt quệ. Thu Thảo ly hôn khi trong túi chỉ còn 78 nghìn. Ảnh: FBNV Nhờ chăm chỉ lao động, sau 1 năm ly hôn, Thu Thảo có cuộc sống sung túc. Cô tậu xe gần 2 tỷ, mua nhà mặt đất rộng 120m2 ở trung tâm chợ TP Bảo Lộc (Lâm Đồng). Ảnh: FBNV Ba chị em ca sĩ Cẩm Ly – Minh Tuyết – Hà Phương được coi là cặp chị em xinh đẹp, giàu nhất showbiz Việt. Ảnh: Vietnamnet Cẩm Ly dù không có mức cát sê thuộc hàng “khủng” nhưng thu nhập ổn định nhờ đắt show ca hát, tham gia gameshow. Ảnh: FBNV Hà Phương - em gái Cẩm Ly có cuộc sống xa hoa sau khi kết hôn với tỷ phú Chính Chu. Trong những năm qua, nữ ca sĩ lui về kinh doanh. Ảnh: Vietnamnet Minh Tuyết, em út trong gia đình lên xe hoa với doanh nhân Diệp Keith. Giống Cẩm Ly, Minh Tuyết vẫn hoạt động nghệ thuật sau khi lập gia đình. Ảnh: FBNV Ngô Trà My (phải) - Ngô Thanh Thanh Tú là chị em ruột. Trong khi Trà My giành ngôi Á hậu 1 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015, Thanh Tú là Á hậu 1 Hoa hậu Việt Nam 2016. Ảnh: FBNV Trà My và Thanh Tú đều lấy chồng doanh nhân và sống trong nhung lụa hơn kể từ khi lập gia đình. Ảnh: FBNV Xem video "Di Băng xuất hiện ở Chinh phục hoàn mỹ". Nguồn Viva network

