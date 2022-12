Nghệ sĩ Lan Hương - Đỗ Kỷ kỷ niệm 35 năm ngày cưới trên thuyền

Trên trang cá nhân, diễn viên Trà My chia sẻ khoảnh khắc hạnh phúc của vợ chồng nghệ sĩ Lan Hương - Đỗ Kỷ cùng dòng chia sẻ: "Thật ngưỡng mộ tình yêu tuyệt vời của anh chị dành cho nhau. Nhân kỷ niệm 35 năm ngày cưới của anh chị, em xin kính chúc anh chị cả luôn có thật nhiều sức khoẻ nhiều niềm vui và trọn đời hạnh phúc ạ". Được biết, tiệc kỷ niệm 35 năm ngày cưới của NSND Lan Hương và NSƯT Đỗ Kỷ được tổ chức trên thuyền du lịch ở sông Hồng. Trước đó, diễn viên Huỳnh Anh cũng bật mí chính anh là người set up tiệc kỷ niệm 35 năm ngày cưới của vợ chồng nghệ sĩ Lan Hương. "Mẹ chồng quốc dân" Lan Hương trẻ đẹp rạng ngời trong tiệc kỷ niệm. Vợ chồng nghệ sĩ tái hiện màn trao nhẫn cưới. Buổi tiệc có sự tham gia của dàn nghệ sĩ như: diễn viên Trà My, Đàm Hằng, Ngô Lệ Quyên, nghệ sĩ Chí Trung và bạn gái... Nghệ sĩ Lan Hương diện áo dài đỏ, rạng ngời bên ông xã. Diễn viên Trà My đến chia vui cùng vợ chồng anh chị. Diễn viên Lệ Quyên gửi lời chúc hạnh phúc và sức khỏe tới bố Đỗ Kỷ và mẹ Lan Hương.Vợ chồng nghệ sĩ Lan Hương sống trong gia đình tứ đại đồng đường. Tuy các thế hệ sống chung một nhà nhưng không khí gia đình luôn êm ấm, hòa thuận khiến bao người ngưỡng mộ.Xem video "Vợ chồng nghệ sĩ Lan Hương ở đời thường". Nguồn FBNV

