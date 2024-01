Ngân Anh được chồng tặng nhà mới sau khi sinh con

Trong ngày sinh nhật lần thứ 29, Hoa hậu Ngân Anh được chồng đưa ra ngoài ăn uống và đi mua nhà mới. Căn nhà là món quà Phan Tô Ny tặng Ngân Anh. "Thấy vợ bảo thích thiết kế phòng ngủ theo concept cho Tino rồi thích có căn bếp xinh xinh để chuẩn bị cho thời gian ăn dặm vài tháng tới của Tino, rồi để chăm quay Vlog nữa nên mấy hôm papa cũng âm thầm xem trước vài căn có không gian rộng rãi để hôm nay tặng cho hai má con nè. Bạn chồng nhà mình khô khan không biết hoa mỹ nhưng lúc nào cũng âm thầm làm những điều chân thành! Cảm ơn papa Tino Phan Tô Ny”, Ngân Anh chia sẻ. Ít ngày trước khi sinh con, Ngân Anh khoe được chồng tặng chiếc nhẫn do chính anh thiết kế kèm theo bó hoa xếp thành hình trái tim. “Cảm ơn vợ vì 365 ngày đầu tiên đi cùng anh. Chồng yêu em bé nhiều!", Tô Ny viết trong tấm thiệp dành tặng vợ. Nàng hậu chia sẻ, trong ngày cưới năm 2022, Phan Tô Ny nói: “Anh không muốn bày vẽ hay nói nhiều mà không làm được. Mình bên cạnh nhau trọn vẹn hạnh phúc được cứ thêm 365 ngày thì mỗi năm anh sẽ tặng vợ thêm một chiếc hột to hơn năm trước để làm tài sản". Người đẹp cho biết, các món quà có trị giá cao trước đó chồng dành cho cô, anh đều nói không muốn thể hiện hay phô trương, anh bảo nhìn thấy cô cười vui là được. Sinh nhật năm 2023, Ngân Anh được chồng chuyển khoản. “Quà chồng tôi tặng cũng nặng đô lắm. Sáng ra thấy anh ting ting kèm lời nhắn: “Mừng sinh nhật vợ của anh! Cùng xây đắp gia đình nhỏ của mình em nhé! Anh yêu em!”. Anh Ny không thích khoe nên không cho tôi bật mí anh ting ting bao nhiêu”, Ngân Anh tâm sự.Ngân Anh sinh con trai đầu lòng vào ngày 11/12/2023. Nàng hậu hạnh phúc lúc con cười một cách tinh nghịch, an tâm khi con ăn ngoan ngủ say. Ngân Anh chia sẻ, cô phục hồi nhanh, mau về dáng và lấy lại làn da như ngày đầu. Xem video: "Khoảnh khắc hạnh phúc của vợ chồng hoa hậu Lê Âu Ngân Anh bên trời Tây"

