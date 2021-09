Ngắm vẻ ngoài xinh xắn của con gái Triệu Vy

Triệu Vy sinh con gái Huỳnh Tân vào tháng 4/2010. Bé Huỳnh Tân có tên thân mật là Tiểu Tứ Nguyệt hay Tiểu Tháng Tư. Có bố mẹ giàu có, nổi tiếng, cô nhóc sinh ra đã ngậm thìa vàng. Ảnh: An ninh thủ đô Theo iFeng, con gái của Triệu Vy đang sống và học tập tại Hong Kong. Vợ chồng nữ diễn viên chọn trường học uy tín, có chất lượng giảng dạy và mức học phí thuộc hàng top ở Hong Kong. Bé Huỳnh Tân càng lớn càng giống mẹ ở đôi mắt to tròn, khuôn miệng cười tươi tắn. Nhiều người cho rằng với diện mạo sáng sủa ngay từ nhỏ, con gái của Triệu Vy sẽ là một mỹ nhân trong tương lai. Ảnh: Thời đại plus Khi trưởng thành, bé Huỳnh Tân có thể sẽ là bản sao hoàn hảo của Triệu Vy. Ảnh: Sina Con gái của Triệu Vy được ví như công chúa tóc mây bởi mái tóc đen dài. Ảnh: Weibo Một số cư dân mạng nhận xét bé Huỳnh Tân trông giống bố nhưng lại thừa hưởng nét đẹp của Triệu Vy. Ảnh: QQ Triệu Vy không quá chú trọng trang phục cho con gái nên không ít lần bé Huỳnh Tân bị chê ăn mặc quê mùa. Ảnh: QQ Trả lời về trang phục của bé Huỳnh Tân rất giản dị, Triệu Vy cho biết, quần áo đều do bé Huỳnh Tân tự chọn. Khi mua quần áo, bé sẽ chọn trang phục có màu sắc tươi sáng. Ảnh: Khám phá Trong ít năm trở lại đây, vợ chồng Triệu Vy hiếm khi khoe ảnh cận mặt con gái. Hiện tại, Triệu Vy vướng ồn ào bị phong sát khi bị xóa tên khỏi các dự án phim, giải thưởng. Đến nay, cô chưa có bất kì phát ngôn nào trên truyền thông về ồn ào. Xem trailer phim "Hoàn châu cách cách". Nguồn SCTV11

