Mỹ nhân từng tố Trường Giang lăng nhăng khoe người yêu điển trai

Năm 2016, Quế Vân tố Trường Giang lăng nhăng khiến dư luận xôn xao. Hiện tại, bà mẹ đơn thân này đang hạnh phúc bên nửa kia của mình. Trên trang cá nhân, Quế Vân thường xuyên úp mở hình ảnh bạn trai của mình. Nhiều người tò mò danh tính bạn trai của Quế Vân sau ồn ào tình ái với Trường Giang. Mới đây, Quế Vân lần đầu khoe ảnh cận mặt bạn trai. Nhiều bạn bè khen người yêu của Quế Vân điển trai. Ngoài công khai bạn trai, Quế Vân còn gây chú ý khi ngày càng trẻ ra. Nữ ca sĩ sở hữu vóc dáng thon gọn, gương mặt xinh đẹp. Được biết, Quế Vân đã nhiều lần dao kéo để hoàn thiện ngoại hình. Quế Vân hạnh phúc bên bạn trai mới, Trường Giang đang có tổ ấm bên Nhã Phương. Nhã Phương vẫn luôn tin tưởng Trường Giang dù anh từng bị Quế Vân, Nam Em hay Khánh My tố lăng nhăng. Sau khi kết hôn, Nhã Phương được cho là đã sinh con gái vào đầu năm nay. Sau ồn ào tình ái với Trường Giang, Nam Em liên tục vướng lùm xùm về phát ngôn khiến dân mạng ngán ngẩm. Trong khi đó, Khánh My trở nên im lặng tiếng hơn sau khi tố Trường Giang. Được biết, hiện tại, Khánh My hẹn hò diễn viên Tiến Vũ. Xem video "Trường Giang bên Nhã Phương tại Thái Lan". Nguồn Youtube/vtc

