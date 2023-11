Mỹ Linh và loạt mỹ nhân phản ứng sao khi bị body shaming?

Mới đây, trong chương trình Chị đẹp đạp gió rẽ sóng, ca sĩ Mỹ Linh cho biết, cô từng bị body shaming lúc mới sinh. Nữ ca sĩ kể, khi cô đi hát, từng có một số khán giả ngồi hàng đầu cố tình nói to “Mỹ Linh dạo này xập xệ thế”. Trước những lời miệt thị ngoại hình, Mỹ Linh quên hết lời bài hát. Cô chỉ mong kết thúc phần trình diễn để vào soi gương xem bản thân xập xệ ở đâu, xập xệ thế nào. Mỹ Linh sau đó mặc kệ vì nghĩ rằng rồi sẽ được bù đắp lại bằng thứ khác. “Tôi thấy cuộc đời này vẫn đẹp", Mỹ Linh chia sẻ. Không chỉ Mỹ Linh bị body shaming, Phương Vy Idol cũng rơi vào trường hợp tương tự. Cô bị stress vì tăng cân sau sinh và bị miệt thị ngoại hình. “Thời gian đó, tôi có đọc được một bình luận chê rằng "ca sĩ gì mà nhìn giống Happy Polla quá vậy", Phương Vy chia sẻ trong chương trình Chị đẹp đạp gió rẽ sóng. Trong 7 năm qua, nữ ca sĩ phải đeo corset 12 xương thép vì rất sợ bị đánh giá ngoại hình. “Mỗi lần đi diễn về, tôi chỉ mong làm ơn đừng ai chụp hình. Tôi sợ bị chụp hình lắm, sợ vô cùng”, Phương Vy kể. Bây giờ nữ ca sĩ yêu cơ thể, bản thân mình rất nhiều. Ca sĩ Bảo Anh cũng bị miệt thị ngoại hình. Giọng ca 9x cho biết, khi nặng 42kg, cô bị chê quá gầy. Đến khi nặng 45kg, Bảo Anh bị nhận xét béo. “Không bao giờ là "đủ" cho những "tiêu chuẩn" ngoài kia. Dù hiểu điều đó nhưng có lúc tôi cũng thật sự bị lời phán xét tác động tới tinh thần. Nhưng tôi nghĩ quan trọng là vui, khỏe mạnh và thoải mái bởi làm gì có phiên bản hoàn hảo nhất. Chúng ta sẽ không bao giờ chiều lòng hết được tất cả mọi người", Bảo Anh chia sẻ. Phương Mỹ Chi bị miệt thị về cân nặng, đặc biệt là bắp tay. Nữ ca sĩ lén dùng thuốc giảm cân không rõ nguồn gốc, móc họng, nhịn ăn. Vì dùng những biện pháp tiêu cực để giảm cân, Phương Mỹ Chi bị viêm dạ dày, rụng tóc. Chị Bảy nhận ra những lời phán xét không đáng để cô hành hạ bản thân. Phương Mỹ Chi chọn cách lắng nghe bản thân nhiều hơn vì trong cuộc sống này không ai hoàn hảo cả. Nữ ca sĩ đã tìm đến phương pháp ăn uống khoa học và tích cực tập luyện thể dục. Lynk Lee bị body shaming vì quá gầy. Nữ ca sĩ bị hiểu lầm là sử dụng chất kích thích. Nói về cách để vượt qua việc bị miệt thị, Lynk Lee xem body shaming như một "chất xúc tác", nghĩ theo hướng tích cực và đáp trả văn minh. Huỳnh Phạm Thủy Tiên nặng đến 90 kg khi học cấp 3. Nàng hậu chia sẻ, khi tham gia thi kéo co, nghe các bạn nam lớp khác nói với nhau "Có thấy con voi của lớp kia không?", Thủy Tiên bị tổn thương và bị ám ảnh suốt thời gian dài. Để thoát khỏi bóng tối của sự tự ti, Thủy Tiên chia sẻ với những người bạn sẵn sàng lắng nghe cô. Chia sẻ trên Zing, Miu Lê cho biết, khi bị miệt thị ngoại hình, điều quan trọng là cô làm chủ tâm trạng và cảm xúc, hạn chế để những điều tiêu cực, phiền muộn tác động đến mình, từ đó mọi thứ tích cực đều đến với cô. Việc Miu Lê tích cực tập luyện không phải vì bị body shaming mà vì chính sức khỏe của nữ ca sĩ. Hoa hậu Đoàn Thiên Ân bị miệt thị ngoại hình khi nặng 75kg. Trong chung kết Miss Grand Vietnam 2022, cô chọn câu chuyện bị body shaming của mình để truyền tải tới khán giả thông điệp, chiến tranh không ở đâu xa mà ở chính trong những lời nói khiếm nhã, chê bai ác ý có thể khiến người khác gục ngã. Trong cuộc phỏng vấn với Dân Trí, Thiên Ân nói thêm: “Tôi muốn truyền thông điệp về việc chấm dứt nạn bạo lực ngôn từ và miệt thị ngoại hình. Nếu được nói với mọi người, tôi sẽ nói rằng Thiên Ân là minh chứng cho bạo lực ngôn từ và miệt thị ngoại hình. Ngày hôm nay, tôi đã vượt qua và các bạn cũng nên tin vào chính mình. Hãy cố gắng vì chính bản thân bạn, đừng quan tâm lời người khác. Mỗi người sinh ra chỉ được sống một lần thôi, không nên dành nhiều suy nghĩ, cảm xúc của mình trước lời nói của người khác, để rồi làm tổn thương chính mình”. Khi chưa phẫu thuật thẩm mỹ, ca sĩ Đức Phúc bị miệt thị ngoại hình. Anh cho rằng những người buông lời miệt thị thích chê bai, ức hiếp những người yếu thế hơn. Theo Đức Phúc, anh thấu hiểu những tổn thương do những lời nhận xét tiêu cực về ngoại hình. Bởi vậy, anh mong khán giả nên thận trọng hơn trước khi đưa ra lời phán xét về người khác. Xem video: "Tung clip nhảy nhót vui nhộn, Mỹ Linh khiến netizens bấn loạn"

