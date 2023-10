Mối quan hệ giữa Tuấn Trần và Trấn Thành thế nào?

Tuấn Trần và Trấn Thành gây chú ý khi đóng phim Đất rừng phương Nam. Nếu như Trấn Thành vào vai bác Ba Phi, Tuấn Trần đóng vai Út Lục Lâm. Ảnh: FBNV. Trước Đất rừng phương Nam, Tuấn Trần vào vai Quắn - con trai của ông Ba Sang do Trấn Thành đóng trong phim Bố già. Ảnh: FBNV. Ngoài đời, Tuấn Trần và Trấn Thành có mối quan hệ thân thiết. Út Lục Lâm của Đất rừng phương Nam cho biết, anh rất tôn trọng Trấn Thành vì danh hài luôn ủng hộ những diễn viên trẻ và làm việc rất chuyên nghiệp. Ảnh: FBNV. Theo Thể Thao Văn Hóa, Trấn Thành khen ngợi Tuấn Trần làm việc rất chăm chỉ, chuyên nghiệp, chưa bao giờ đi trễ hay than vãn nửa lời dù lịch trình quay phim Bố già có vất vả thế nào. Ảnh: FBNV. Trong mắt Trấn Thành, Tuấn Trần còn biết quan tâm đến mọi người xung quanh, luôn cư xử tử tế, chân thành không so đo thiệt hơn. Ảnh: FBNV. Trấn Thành còn khen ngợi diễn xuất của Tuấn Trần. Ông xã Hari Won chia sẻ trên VTV: "Bạn ấy có được kho tàng về cảm xúc mà nếu không được khai quật thì rất khó phơi bày. Với tôi, ngôi sao là phải luôn có được những khoảnh khắc thần kỳ trong nghề nghiệp của mình, diễn viên cũng vậy. Có những phân cảnh mà không hiểu ai nhập khiến người diễn viên diễn được như vậy và Tuấn có được năng lượng đó". Ảnh: Thể Thao Văn Hóa. Năm 2021, Trấn Thành bị cư dân mạng "bắt bẻ" khi tung sao kê từ thiện. Nhanh chóng, Tuấn Trần đăng đàn giải đáp những thắc mắc của cư dân mạng. Động thái bênh vực Trấn Thành của Tuấn Trần gây chú ý. Ảnh: Thể Thao Văn Hóa. Mới đây, trên truyền thông, Tuấn Trần cho biết, anh và Trấn Thành giữ được tình bạn nhờ lý trí, công - tư rõ ràng. Tuấn Trần cũng không ngại hạ thấp cái tôi khi được đàn anh góp ý. Ảnh: Dân Việt. Ngoài Trấn Thành, Tuấn Trần cũng thân thiết với Hari Won. Nữ ca sĩ luôn ủng hộ các dự án của Tuấn Trần. Ngoài ra, bà xã Trấn Thành còn khen đàn em làm việc nghiêm túc, chăm chỉ. Ảnh: Yan. Bị đồn dựa hơi Hari Won, Tuấn Trần phủ nhận. “Tuấn chưa bao giờ thích “dựa hơi” bất kỳ ai, thậm chí là với Hari Won để tìm sự nổi tiếng. Tuấn bước vào lĩnh lực diễn xuất bằng năng lực thì vẫn muốn khán giả thấy mình bằng sản phẩm chất lượng, được chấp nhận bằng nhiều vai hay”, anh chia sẻ trên Vietnammoi. Ảnh: Vietnamnet. Xem trailer phim Đất rừng phương Nam. Nguồn Vietnamnet

