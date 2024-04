Mẹ ruột 99 tuổi ngồi xe lăn tới ủng hộ Lý Hải ra mắt phim

Tối 24/4, sự kiện ra mắt phim điện ảnh "Lật mặt 7: Một điều ước" do Lý Hải làm đạo diễn được tổ chức ở TP.HCM, thu hút sự quan tâm rất nhiều khán giả, truyền thông và khách mời. Đặc biệt, sự kiện còn lần đầu tiên đánh dấu sự xuất hiện của mẹ và các anh chị em, cháu của Lý Hải. Ở tuổi 99, mẹ của Lý Hải cùng đại gia đình lên sân khấu để ủng hộ nam đạo diễn ra mắt một bộ phim cảm xúc và ý nghĩa về gia đình. Lý Hải tiết lộ: “Lý Hải muốn làm một điều gì đó cho gia đình mình, đặc biệt là mẹ của Lý Hải. Nhưng mãi đến bây giờ Lý Hải mới làm được đó là một bộ phim về gia đình về tình mẹ. Lý Hải rất vui khi lần đầu tiên trong đời được giới thiệu mẹ và các anh chị em, các cháu đi thảm đỏ”. Lý Hải cũng cho biết nguồn cảm hứng của Lật mặt 7: Một điều ước đến từ mong muốn của các con cũng như khao khát thực hiện một tác phẩm mà cả nhà có thể cùng xem. Anh nói: “Trong những lần dựng phim ở nhà các phần trước. Khi có cảnh nhạy cảm, tôi phải kêu các con ra ngoài. Do đó mà các con hay hỏi sao ba không làm một bộ phim mà con và bạn bè có thể coi được. Do đó mà Lý Hải đã tâm huyết muốn làm một bộ phim mà cả 3 thế hệ trong gia đình có thể cùng xem”. Tại buổi họp báo, bên cạnh sự góp mặt của dàn diễn viên tên tuổi cùng hàng loạt ngôi sao trong làng giải trí như: Thanh Hiền, Trương Minh Cường, Đinh Y Nhung, Quách Ngọc Tuyên, Trâm Anh, Trần Kim Hải, Ammy Minh Khuê, Thái Vũ, bé Ngân Chi… còn có sự tham gia của các khách mời: Đàm Vĩnh Hưng, Quốc Cường, Trung Dũng, Huy Khánh, Diệp Bảo Ngọc, Lâm Vỹ Dạ,... Diễn viên Thanh Hiền có mặt trong buổi ra mắt phim. Ở "Lật mặt 7", nữ nghệ sĩ đóng vai chính. Nghệ sĩ Thanh Hiền chia sẻ: “Lần đầu tiên làm việc chung, tôi đánh giá Lý Hải là một người rất dễ thương, từ trong đời thường cho tới lúc lên set quay. Lý Hải là một đạo diễn tâm huyết, giúp đoàn phim Lật mặt 7: Một điều ước như một đại gia đình vậy. Mong là đại gia đình này sẽ mang đến cho mọi người nhiều cảm xúc thông qua tác phẩm sắp ra mắt”. Cách đây ít hôm, bộ phim vừa được công bố là phần phim Lật mặt có số vé đặt trước cao nhất, đạt 22.000 vé chỉ sau 3 ngày mở bán. Tại sự kiện, Lý Hải tiếp tục công bố tin vui là tác phẩm đã lập kỷ lục trở thành phim Việt có lượng vé bán trước trong 6 ngày đầu tiên cao nhất mọi thời đại với 105.000 vé. Hashtag phim Lật mặt 7 cũng đạt 100.000 lượt xem trên nền tảng TikTok. Đây là minh chứng cho sự yêu thương của khán giả dành cho vị đạo diễn lúc nào cũng tâm huyết và luôn có sự đổi mới qua từng tác phẩm. Lý Hải đã thành công trong việc xây dựng một thương hiệu phim ăn khách kéo dài qua nhiều năm. Dù đã đến phần thứ 7, Lật mặt vẫn giữ được sức hút và liên tiếp lập thêm nhiều kỷ lục, cột mốc sau mỗi phần phim. Cái tên Lý Hải và Lật mặt đã trở thành bảo chứng cho chất lượng phim, được người hâm mộ mong đợi cứ mỗi dịp 30/4 hằng năm. Khác với những cảnh hành động hoành tráng như những phần trước, Lật mặt 7: Một điều ước tập trung vào cuộc sống hằng ngày của một gia đình đa thế hệ, bao gồm ông bà, con cái, dâu rể và cháu nội, cháu ngoại. Nhân vật chính của phim là ba Hai (Thanh Hiền) cùng năm người con gồm: Hai Khôn (Trương Minh Cường), Ba Lành (Đinh Y Nhung), Tư Hậu (Quách Ngọc Tuyên), Năm Thảo (Trâm Anh) và Sáu Tâm (Trần Kim Hải). Lật mặt 7: Một điều ước có suất chiếu sớm ngay từ 19h ngày 24 - 25/4, chính thức công chiếu từ 26/4 và sẽ có cinetour xuyên suốt dịp lễ 30/4 cũng như các tỉnh thành khác trong tháng 5. Xem video giới thiệu phim "Lật mặt 7: Một điều ước" của Lý Hải. Nguồn ĐPCC

