MC Thảo Vân gặp sự cố trong buổi ghi hình Táo quân 2021

MC Thảo Vân vừa cho biết, trong phần mở đầu chương trình Táo quân 2021, cô đã đi chân đất do đôi giày cao gót cùng bên phải. "Hôm nay tôi xinh nhỉ các cụ nhỉ, hóa trang mới sơ sơ thôi đấy, vì phần chính của tôi là cuối tận cùng chương trình cơ. Nhưng điều tôi muốn nói là đôi giày cao gót kia kìa, tôi đã mang 2 cái cùng bên phải đi, ung dung đến sát giờ mới mang giày ra xỏ, và phần chào đầu tôi đã phải đi chân đất rồi kiễng chân lên. Chắc khán giả không phát hiện ra đâu nhỉ, ngoài cảm giác hình như cô ấy hơi lùn so với áo", nữ MC Táo quân 2021 chia sẻ. Nhiều đồng nghiệp bật cười trước sự cố của Thảo Vân trong ngày đầu tiên Táo quân 2021 ghi hình. Thảo Vân diện áo dài khi dẫn chương trình.Ảnh: Zing Tạo hình dàn nghệ sĩ trong Táo quân 2021 vừa được hé lộ. Nhân vật gây chú ý nhất là Bắc Đẩu do Công Lý đóng. Có thể thấy, Cô Đẩu có tạo hình khá mềm mại, nữ tính. Ảnh: Zing Các Táo diện trang phục sặc sỡ của NTK Đức Hùng. Ảnh: VTV Tạo hình của các diễn viên trẻ Đỗ Duy Nam, Dũng Hớn và Trung Ruồi. Ảnh: Vietnamnet Đỗ Duy Nam, Dũng Hớn và Trung Ruồi có tạo hình hiện đại. Ảnh: Vietnamnet Mạnh Hưng và Việt Bắc lại có tạo hình thời xưa. Ảnh: VTV Nhạc sĩ Tiến Minh vào vai Thiên Lôi song lần này, anh không cầm búa. Ảnh: VTV Táo quân 2021 sẽ tiếp tục ghi hình vào tối 27 và 28/1. Ảnh: Vietnamnet Xem trailer Táo quân vi hành 2020. Nguồn VTV

