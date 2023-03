MC Cát Tường khoe ảnh bên con gái, ái nữ “lột xác” nóng bỏng

MC Cát Tường tung bộ ảnh khoe sắc bên con gái Tường An nhân dịp sinh nhật tuổi 21 của ái nữ. Ảnh: Ngô Viết Đại Dương Trên trang cá nhân, MC "Bạn muốn hẹn hò" bày tỏ: "Kỷ niệm ngày 21 năm chúng ta bên nhau. Hy vọng tôi được 2 lần 21 năm chụp cùng nhau vậy nữa nha... Này đúng kiểu "Chị chị em em" nè! Có điều "chị em" này yêu thương nhau bền vững lắm đó!". Trước đó không lâu, MC Cát Tường "nhá hàng" một vài tấm ảnh cùng lời nhắn nhủ gửi tới con gái: "Chúc mừng sinh nhật cô gái vừa tròn 21 cái xuân xanh! Cái xuân xanh là nó còn xanh lắm nên vẫn phải nghe lời tôi khuyên nhủ, tư vấn nhé cô bạn! "Áo mặc sao qua khỏi đầu"... Năm nay thật sự đủ tuổi rồi đó, đủ tuổi để muốn làm gì làm thì cũng đủ tuổi chịu trách nhiệm nha. Hy vọng cô gái sẽ luôn được bình an, hạnh phúc như cái tên An mà mẹ cô đã đặt! Vậy nha! Hãy là chính mình và làm những điều mình thích, luôn ủng hộ và bên cạnh cô gái!". Trong bộ đầm đen huyền bí được cắt xẻ táo bạo, MC Cát Tường và con gái được khen nhan sắc đúng chuẩn "chị chị em em". Con gái MC Cát Tường cũng gây bất ngờ với màn "lột xác" nóng bỏng chào đón tuổi 21. Tường An sở hữu đường nét cùng sắc vóc gợi cảm giống hệt người mẹ nổi tiếng thời còn ở đỉnh cao nhan sắc. Thời gian gần đây, ái nữ 21 tuổi theo đuổi phong cách nóng bỏng, cá tính và có đôi chút nổi loạn. Con gái của "bà mối quốc dân" sở hữu chiều cao 1m73, gương mặt đẹp tự nhiên. Nữ MC chia sẻ con gái tuyên bố vĩnh viễn nói không với phẫu thuật thẩm mỹ, vì "sợ hãi" nhìn gương của mẹ khi từng can thiệp "dao kéo" phần mũi. Nhan sắc con gái MC Cát Tường ở tuổi 16. Tường An cho thấy sự "lột xác" về ngoại hình và phong cách sau 5 năm. Ảnh: FBNV. Xem video: "Cát Tường trong chương trình Sau ánh hào quang". Nguồn HTV

