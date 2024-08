Mai Ngọc mặc gợi cảm, Thanh Hằng xinh tươi tận hưởng kỳ nghỉ

Tin tức sao Việt 3/8: Nữ MC Mai Ngọc mặc gợi cảm, cô viết: "Chào hè 2024. Em không nóng tính mà chỉ nóng lòng được gặp anh". Ảnh: FB Mai Ngọc Siêu mẫu Thanh Hằng xinh tươi tận hưởng kỳ nghỉ. Ảnh: FB Thanh HằngNhã Phương chia sẻ: "Ba Tí ổn hông, giờ mẹ về với mấy ba con đây". Ảnh: FB Nabi Nhã Phương Thanh Lam hạnh phúc bên chồng bác sĩ. Ảnh: FB Doan Thanh Lam Ông Cao Thắng cùng vợ Đông Nhi luyện tập thể thao nhẹ nhàng. Ảnh: FB Đông Nhi Huyền My xinh đẹp như công chúa dự sự kiện. Ảnh: FB Nguyen Tran Huyen My Từng bị chê béo, nay Hoa hậu Kỳ Duyên độ dáng thành công: "Tốn bao nhiêu ức gà với cơm trắng của tui đấy". Ảnh: FB Nguyen Cao Ky Duyen Bình An đăng status: "Xin chào chàng trai tháng 8". Ảnh: FB Nguyễn Bình An "Đi lang thang đăng hình lung tung", Hiền Thục chú thích ảnh. Ảnh: FB Hien Thuc Diễn viên Bảo Thanh khoe cây quất sai quả trồng tại nhà. Ảnh: FB Bảo Thanh Hoa hậu H'Hen Niê cười tươi rói đi sự kiện. Ảnh: FB H'Hen Niê Diễn viên Lương Thanh diện đồ trẻ trung đi du lịch khám phá trải nghiệm. Ảnh: FB Lương Thanh

Tin tức sao Việt 3/8: Nữ MC Mai Ngọc mặc gợi cảm, cô viết: "Chào hè 2024. Em không nóng tính mà chỉ nóng lòng được gặp anh". Ảnh: FB Mai Ngọc Siêu mẫu Thanh Hằng xinh tươi tận hưởng kỳ nghỉ. Ảnh: FB Thanh Hằng Nhã Phương chia sẻ: "Ba Tí ổn hông, giờ mẹ về với mấy ba con đây". Ảnh: FB Nabi Nhã Phương Thanh Lam hạnh phúc bên chồng bác sĩ. Ảnh: FB Doan Thanh Lam Ông Cao Thắng cùng vợ Đông Nhi luyện tập thể thao nhẹ nhàng. Ảnh: FB Đông Nhi Huyền My xinh đẹp như công chúa dự sự kiện. Ảnh: FB Nguyen Tran Huyen My Từng bị chê béo, nay Hoa hậu Kỳ Duyên độ dáng thành công: "Tốn bao nhiêu ức gà với cơm trắng của tui đấy". Ảnh: FB Nguyen Cao Ky Duyen Bình An đăng status: "Xin chào chàng trai tháng 8". Ảnh: FB Nguyễn Bình An "Đi lang thang đăng hình lung tung", Hiền Thục chú thích ảnh. Ảnh: FB Hien Thuc Diễn viên Bảo Thanh khoe cây quất sai quả trồng tại nhà. Ảnh: FB Bảo Thanh Hoa hậu H'Hen Niê cười tươi rói đi sự kiện. Ảnh: FB H'Hen Niê Diễn viên Lương Thanh diện đồ trẻ trung đi du lịch khám phá trải nghiệm. Ảnh: FB Lương Thanh