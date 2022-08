Lý Nhã Kỳ tìm tình yêu ở “Người ấy là ai”... soi tình trường

Việc Lý Nhã Kỳ tìm tình yêu ở “Người ấy là ai” tuần này khiến nhiều người bất ngờ. Nữ diễn viên cho biết, cô vốn từ chối vì chưa sẵn sàng cho những giọt nước mắt về chính mình được rơi ở một nơi mà ai cũng sẽ thấy nhưng cuối cùng Lý Nhã Kỳ vẫn muốn được ngồi ở vị trí nữ chính. “Hãy cho Kỳ một lần bước ra khỏi sự an toàn, hãy cho Thanh Nhàn được một lần sống. Đừng gọi Lý Nhã Kỳ, bởi vì nếu gọi Lý Nhã Kỳ ở vị trí ghế nữ chính này thì lý trí sẽ lên lại”, cô nói. Ảnh: Lao động Lý Nhã Kỳ có đường tình duyên khá lận đận. Cô yêu một người đàn ông tên Phúc trong 9 năm. Trên Dân Việt, Lý Nhã Kỳ tiết lộ bạn trai kém cô 2 tuổi, không phải là đại gia mà chỉ làm việc bình thường. Ảnh: FBNV Nữ diễn viên còn cho biết, cô và bạn trai có 1 năm làm bạn, 8 năm hẹn hò. Trong mắt Lý Nhã Kỳ, bạn trai là người đáng yêu, có duyên, hiền lành, trầm tính, kiên nhẫn. Anh cũng ít nói, làm việc gì cũng cẩn thận và sống kín đáo. Ảnh: FBNV Lý Nhã Kỳ khoe được bạn trai cưng chiều dù cô có lúc nhõng nhẽo, ngang ngược, nghịch phá và cứng đầu. Ngoài ra, anh chưa bao giờ để cô phải ghen trong chuyện tình yêu. Vì tâm đầu ý hợp nên Lý Nhã Kỳ và bạn trai chưa từng giận nhau. Ảnh: FBNV Tưởng chừng Lý Nhã Kỳ và bạn trai tên Phúc sẽ có cái kết đẹp thì năm 2019, cô xác nhận chuyện tình cảm tan vỡ. Ảnh: FBNV Trên Tri thức trẻ, Lý Nhã Kỳ tiết lộ, cô và bạn trai lâu năm chia tay vì anh tìm được tình yêu mới với một người phụ nữ khác. Ảnh: FBNV Lý Nhã Kỳ vướng nhiều tin đồn hẹn hò. Cô từng vướng tin đồn phim giả tình thật với Việt Anh khi đóng “Gió nghịch mùa”. Ảnh: An ninh thủ đô Khi Việt Anh ly hôn, rộ tin đồn nam diễn viên chia tay vợ vì Lý Nhã Kỳ. Ngay lập tức, Lý Nhã Kỳ phủ nhận nghi vấn. Ảnh: An ninh thủ đô Lý Nhã Kỳ còn vướng nghi vấn tình cảm với Minh Tiệp sau khi đóng chung phim “Giá mua một thượng đế”. Minh Tiệp cho biết, sau bộ phim, cả hai làm bạn tốt. Anh coi mối quan hệ đã qua như "chuyện của thời hơn sinh viên một tí”. Ảnh: Sức khỏe và đời sống Cuối tháng 3/2022, rộ tin đồn Lý Nhã Kỳ hẹn hò ca sĩ Hồ Quang Hiếu. Ngay sau đó, nữ diễn viên khẳng định, cô vẫn độc thân. Phía Hồ Quang Hiếu chia sẻ trên Dân Trí: "Hiếu và chị Lý Nhã Kỳ chỉ là bạn, là bạn thôi!". Ảnh: Dân Trí Vào năm 2011, nam diễn viên Trần Hào sang Việt Nam 5 ngày quay một chương trình quảng cáo. Lý Nhã Kỳ đồng hành cùng anh. Khi vướng nghi vấn hẹn hò, cả hai khẳng định họ chỉ là bạn bè. Ảnh: Dân Việt Năm 2012, tạp chí Next Magazine đăng tải hình ảnh của Lý Nhã Kỳ và Tạ Thiên Hoa khi cùng tới một khách sạn. Tờ này khẳng định, Tạ Thiên Hoa đưa Lý Nhã Kỳ về khách sạn sau khi gặp nhau tại một bữa tiệc. Lý Nhã Kỳ nhanh chóng giải thích rằng sau bữa tiệc, cô mời các diễn viên Hồ Hạnh Nhi, Tạ Thiên Hoa, Hồ Định Hân, Lâm Phong đến nhà hàng đối diện căn hộ của cô để tiếp tục trò chuyện. Ảnh: Dân Việt Gần đây, Lý Nhã Kỳ bị đồn hẹn hòrapper Hieuthuhai. Nghi vấn xuất phát từ việc Hieuthuhai xuất hiện trong tiệc sinh nhật được tổ chức tại nhà riêng của Lý Nhã Kỳ cùng chiếc bánh kem ghi "mãi yêu". Ảnh: Người đưa tin Hieuthuhai khẳng định, không có chuyện anh và Lý Nhã Kỳ yêu nhau. “Chúng tôi là bạn”, nam rapper nói thêm. Ảnh: Thể thao văn hóa Xem video "Lý Nhã Kỳ dự sự kiện". Nguồn FB Lý Nhã Kỳ

