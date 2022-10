Lý Nhã Kỳ cao tay bác loạt tin đồn thất thiệt

Mới đây, trước tin đồn bị bắt do một tài khoản Facebook tên L.N tung ra, Lý Nhã Kỳ lập tức có phản hồi. Cô chia sẻ bài đăng của L.N đồng thời viết: "Ủa chị gì ơi, chị lấy tin ở đâu mà em đọc em hú hồn quá. Cần tin gì thì lấy luôn chỗ em cho chính xác". Trước bài viết của tài khoản L.N bị xóa, Lý Nhã Kỳ đã nhanh tay chụp lại. Người đẹp bày tỏ: “Sự im lặng của mình lại vô tình giúp cho nhiều người được quyền lớn tiếng và luôn tỏ ra nguy hiểm vậy sao. Nếu ai đã đăng những dạng thông tin như thế này và nói nguồn tin đáng tin cậy, vậy sao lại phải xóa bài khi mình bình luận vui vui. Cũng may mình vô tình chụp màn hình lại”. Thực tế, đây không phải là lần đầu tiên Lý Nhã Kỳ xử lý tin đồn một cách nhanh chóng. Giữa tháng 7/2021, một tài khoản Facebook tên V.Đ tung tin đồn Lý Nhã Kỳ đưa 350 nghệ sĩ lên resort tại Đà Lạt rồi cùng đi "săn" biệt thự, mua đất đai, nhà cửa mùa dịch. Lập tức, nữ diễn viên khẳng định, tin đồn là thông tin thất thiệt. "Lần đầu tiên tôi cộc đến mức hết kiềm chế được nha. Chỉ vì muốn bán đất đai mà mất luôn nhân tính đi PR kiểu vậy khiến cho biết bao nhiêu người hoang mang rồi gây ảnh hưởng đến hình ảnh nghệ sĩ chúng tôi", Lý Nhã Kỳ bức xúc viết trên trang cá nhân. Kẻ tung tin đồn Lý Nhã Kỳ bị xử phạt 5 triệu đồng. Trước thông tin này, cô lên tiếng: "Mọi công dân đều sống và làm việc theo pháp luật. Kỳ tin rằng mỗi người nên có trách nhiệm với phát ngôn của mình, đừng vì lợi ích bản thân mà xem nhẹ giá trị của người khác. Hiện cả nước đang tập trung chống dịch, chúng ta hãy cùng nhau tuân thủ chỉ thị của nhà nước và lan toả những điều có ý nghĩa". Tháng 4/2018, một số fanpage giải trí lan truyền tin đồn Lý Nhã Kỳ bị công an tạm giữ và chờ ngày hầu tòa. Nhanh chóng, cựu Đại sứ Du lịch Việt Nam livestream đáp trả phủ nhận tin đồn. Dù Lý Nhã Kỳ lên tiếng phủ nhận nhưng tin đồn bị bắt khẩn cấp một lần nữa rộ lên. "Lại rộ tin tôi bị bắt à? Tin vịt tào lao thôi mà. Tôi vẫn bình thường, có sao đâu", nữ diễn viên chia sẻ trên Zing. Theo giả định của Lý Nhã Kỳ, tin đồn xuất phát từ những người không thích cô. "Tôi nghĩ rằng tin đồn này xuất phát từ những người không thích mình, họ tạo ra với mục đích để công kích, xúc phạm, gây tổn thương, hoang mang dư luận xã hội", nàng kiều nữ của showbiz chia sẻ trên Dân Trí. Lý Nhã Kỳ còn không ít lần bị mạo danh. Tháng 2/2020 cô bức xúc vì bị kẻ xấu mượn tên tuổi để rao bán nhà. Cụ thể, một số tài khoản tự nhận là em gái của Lý Nhã Kỳ đăng thông tin bán biệt thự của Lý Nhã Kỳ với giá 118 tỷ. Nữ diễn viên ngay lập tức phủ nhận rao bán biệt thự. “Kỳ vẫn đang sinh sống bình thường tại căn biệt thự đó và không hề có ý định bán đi”, cô khẳng định. Tháng 8/2019, Lý Nhã Kỳ tá hỏa phát hiện người tạo Zalo, Facebook giả và liên hệ với một số bạn bè của cô để mượn tiền chuyển đi nước ngoài. Khi biết mình bị mạo danh, Lý Nhã Kỳ ngay lập tức lên tiếng cảnh báo bạn bè, đồng nghiệp. Xem video "Lý Nhã Kỳ dự sự kiện". Nguồn FB Lý Nhã Kỳ

