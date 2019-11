Loạt scandal khiến Lý Tiểu Lộ bị ghét nhất trong showbiz Hoa ngữ

Mới đây, Lý Tiểu Lộ ly hôn Giả Nãi Lượng. Cuộc hôn nhân tan vỡ sau 7 năm bởi scandal Lý Tiểu Lộ ngoại tình với PGone. Tháng 1/2018, Lý Tiểu Lộ bị bắt gặp qua đêm với PGone. Tất nhiên, cả hai một mực phủ nhận nghi vấn ngoại tình. Tuy nhiên, fan khui lại nhiều bằng chứng cả hai hẹn hò. Đầu tháng 11/2019, clip ôm ấp, hôn môi giữa Lý Tiểu Lộ và PGone đã bị tung lên mạng xã hội khiến khán giả chỉ trích Lý Tiểu Lộ dữ dội. Lý Tiểu Lộ hiện bị ghét nhất trong showbiz Hoa ngữ. Ngoài scandal ngoại tình dẫn đến ly hôn, cô còn vướng lùm xùm dao kéo. Trong những năm gần đây, Lý Tiểu Lộ liên tục vướng nghi vấn phẫu thuật thẩm mỹ bởi gương mặt khác xa so với trước kia. Lý Tiểu Lộ sở hữu đôi mắt to hơn và mí nhấn sâu hơn. Chiếc cằm của cô cũng ngày càng nhọn hơn. Không ít lần, Lý Tiểu Lộ xuất hiện với gương mặt cứng đơ, không biểu cảm như tượng sáp. Vài năm trở lại đây, Lý Tiểu Lộ ngày càng xinh đẹp hơn. Nhiều người cho rằng dung mạo của cô đã đi lên sau những lần biến đổi. Trước nghi vấn dao kéo gương mặt và trùng tu vòng một, vợ cũ của Giả Nãi Lượng một mực phủ nhận. Lý Tiểu Lộ còn vướng nghi vấn lộ ảnh mặc đồ lót hở hang khi chụp ảnh trong nhà vệ sinh. Loạt ảnh được lan truyền vào đầu tháng 11 vừa qua. Một số trang tin phỏng đoán hình ảnh gợi cảm quá đà của Lý Tiểu Lộ do PGone tung ra cùng thời điểm các clip ngoại tình. Về phần mình, Lý Tiểu Lộ giữ im lặng. Loạt bê bối khiến Lý Tiểu Lộ không còn giữ được sự nghiệp. Các nhà làm phim, nhãn hàng thậm chí nghệ sĩ đều e ngại hợp tác với nữ diễn viên. Mời quý độc giả xem video "Bí quyết làm đẹp của sao Việt". Nguồn VTC

