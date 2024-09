Loạt ồn ào của Ưng Hoàng Phúc trước vụ từ thiện ở Hà Nội

Ưng Hoàng Phúc cùng Kim Cương, Quế Vân đi trao quà cho bà con ở Phúc Tân (Hoàn Kiếm, Hà Nội). Nhiều người tranh cãi việc bộ ba ngồi thuyền hỗ trợ dù mức nước mới chỉ đến đầu gối, lựa chọn góc quay. Ảnh: FB Quế Vân. Giữa ồn ào, ca sĩ Ưng Hoàng Phúc vừa lên tiếng. Trên trang cá nhân, anh khẳng định, nhóm của anh hỗ trợ các hộ nghèo, không phải đi cứu trợ lũ lụt cho những hộ giàu. Ảnh: FB Quế Vân. Về nghi vấn có ê-kíp đi theo quay phim, yêu cầu đứng ở nơi ngập sâu, Kim Cương - vợ Ưng Hoàng Phúc chia sẻ trong livestream: “Thực tế, đó là cảnh anh Phúc trả lời khi được phỏng vấn, chứ không phải Phúc và Kim Cương sắp xếp chuyện đó”. Ảnh: FB Quế Vân. Không ít lần Ưng Hoàng Phúc vướng ồn ào. Năm 2021, một cư dân mạng bức xúc cho biết, chiếc ô tô mang biển kiểm soát 51H-xxxxx gây tai nạn với một xe máy cùng chiều và lấn sang làn đường ngược chiều, đâm vào xe bán tải của cư dân mạng này. Theo người tố, khi được yêu cầu tấp vào lề để giải quyết vụ việc, nam tài xế bỏ chạy. Chiếc ô tô gây tai nạn có biển số trùng với xe của vợ chồng Ưng Hoàng Phúc. Ảnh: Vietnamnet. Cũng theo chủ bài đăng, phía chủ nhân của chiếc xe gây tai nạn liên lạc yêu cầu gỡ bài thì sẽ gặp giải quyết. "Họ trả giá suốt cả buổi chiều, kêu hỗ trợ bồi thường 5 triệu (trong khi bên gara báo giá sửa hết 30 triệu), nếu bên mình không chịu thì thưa lên công an”, người tố bức xúc. Ảnh: Vietnamnet. Trên trang cá nhân, đại diện Ưng Hoàng Phúc đính chính: "Chúng tôi đính chính lại sự việc chính xác như sau, khi đang di chuyển trên đường về gần đến nhà thì bất ngờ phía trước xe của Ưng Hoàng Phúc xảy ra một vụ va chạm giữa 2 xe gắn máy khác. Để tránh sự vụ đó, xe của Ưng Hoàng Phúc đạp thắng, lách qua để không vướng vào người đang bị té xe phía trước. Lúc này có một xe bán tải khác chạy hướng ngược chiều nên xảy ra va quệt với xe của Ưng Hoàng Phúc". Ảnh: FB Ưng Hoàng Phúc. "Vì đang giờ cao điểm và tránh ùn tắc giao thông, nam ca sĩ đã gọi tài xế xe bán tải cùng chạy đến nhà để giải quyết, nhưng do không nghe thấy nên tài xế xe bán tải không chạy theo xe Ưng Hoàng Phúc. Sau đó, phía Ưng Hoàng Phúc đã liên hệ gặp gỡ chủ xe bán tải để giải quyết. "Phía nam ca sĩ đã liên hệ thợ sửa xe đến xem xét, thẩm định thiệt hại và hỗ trợ người chủ xe bán tải chi phí sửa xe. Cả hai bên đều không mong muốn xảy ra những tranh chấp không đáng có nên cũng đã trao đổi, giải quyết trên tinh thần hợp tác thiện chí giữa các bên", phía Ưng Hoàng Phúc cho biết. Ảnh: FB Ưng Hoàng Phúc. Năm 2011, Ưng Hoàng Phúc tung single Chuyện đó đâu ai ngờ gồm 2 phiên bản: ballad và US. Bản US gây tranh cãi khi nhiều cư dân mạng cho rằng MV Ưng Hoàng Phúc có nhiều điểm giống với MV của ca sĩ Đan Mạch Burhan G kết hợp với bộ đôi Nik - Jay ra mắt năm 2010. Ảnh: FB Ưng Hoàng Phúc. Người đại diện Ưng Hoàng Phúc chia sẻ, không có chuyện Ưng Hoàng Phúc đạo nhái. Người đại diện còn cho hay trong một bài phỏng vấn trước khi single ra mắt, Ưng Hoàng Phúc tuyên bố: "Phiên bản MV Chuyện đó đâu ai ngờ phát hành tại Mỹ là dựa theo ý tưởng từ kịch bản của đạo diễn nước ngoài nên sẽ có nhiều sự phá cách táo bạo”. Ảnh: FB Ưng Hoàng Phúc. Khi chia tay Thủy Tiên, Ưng Hoàng Phúc bất ngờ tiết lộ ê-kíp của nữ ca sĩ từng đề nghị anh cùng làm scandal nhưng anh từ chối. Ngoài ra, Ưng Hoàng Phúc còn khẳng định hai người chia tay bởi mẹ của anh không thích tính cách của Thủy Tiên. Ảnh: Znews. Thủy Tiên cho hay, cô rất thất vọng về Ưng Hoàng Phúc. Nữ ca sĩ chia sẻ lý do không đôi co với tình cũ: “Chuyện hai người chia tay rồi lôi nhau lên báo nói xấu, kể tội nhau, rồi đôi co qua lại rất rẻ tiền. Nếu tôi nói ra mọi chuyện, Phúc sẽ chẳng yên bình như bây giờ. Thực tình, tôi thấy thương cho Phúc và không muốn đôi co gì nữa”. Ảnh: Dân Việt. Xem video: "Ưng Hoàng Phúc tặng quà sinh nhật cho vợ". Nguồn FB Ưng Hoàng Phúc

Ưng Hoàng Phúc cùng Kim Cương, Quế Vân đi trao quà cho bà con ở Phúc Tân (Hoàn Kiếm, Hà Nội). Nhiều người tranh cãi việc bộ ba ngồi thuyền hỗ trợ dù mức nước mới chỉ đến đầu gối, lựa chọn góc quay. Ảnh: FB Quế Vân. Giữa ồn ào, ca sĩ Ưng Hoàng Phúc vừa lên tiếng. Trên trang cá nhân, anh khẳng định, nhóm của anh hỗ trợ các hộ nghèo, không phải đi cứu trợ lũ lụt cho những hộ giàu. Ảnh: FB Quế Vân. Về nghi vấn có ê-kíp đi theo quay phim, yêu cầu đứng ở nơi ngập sâu, Kim Cương - vợ Ưng Hoàng Phúc chia sẻ trong livestream: “Thực tế, đó là cảnh anh Phúc trả lời khi được phỏng vấn, chứ không phải Phúc và Kim Cương sắp xếp chuyện đó”. Ảnh: FB Quế Vân. Không ít lần Ưng Hoàng Phúc vướng ồn ào . Năm 2021, một cư dân mạng bức xúc cho biết, chiếc ô tô mang biển kiểm soát 51H-xxxxx gây tai nạn với một xe máy cùng chiều và lấn sang làn đường ngược chiều, đâm vào xe bán tải của cư dân mạng này. Theo người tố, khi được yêu cầu tấp vào lề để giải quyết vụ việc, nam tài xế bỏ chạy. Chiếc ô tô gây tai nạn có biển số trùng với xe của vợ chồng Ưng Hoàng Phúc. Ảnh: Vietnamnet. Cũng theo chủ bài đăng, phía chủ nhân của chiếc xe gây tai nạn liên lạc yêu cầu gỡ bài thì sẽ gặp giải quyết. "Họ trả giá suốt cả buổi chiều, kêu hỗ trợ bồi thường 5 triệu (trong khi bên gara báo giá sửa hết 30 triệu), nếu bên mình không chịu thì thưa lên công an”, người tố bức xúc. Ảnh: Vietnamnet. Trên trang cá nhân, đại diện Ưng Hoàng Phúc đính chính: "Chúng tôi đính chính lại sự việc chính xác như sau, khi đang di chuyển trên đường về gần đến nhà thì bất ngờ phía trước xe của Ưng Hoàng Phúc xảy ra một vụ va chạm giữa 2 xe gắn máy khác. Để tránh sự vụ đó, xe của Ưng Hoàng Phúc đạp thắng, lách qua để không vướng vào người đang bị té xe phía trước. Lúc này có một xe bán tải khác chạy hướng ngược chiều nên xảy ra va quệt với xe của Ưng Hoàng Phúc". Ảnh: FB Ưng Hoàng Phúc. "Vì đang giờ cao điểm và tránh ùn tắc giao thông, nam ca sĩ đã gọi tài xế xe bán tải cùng chạy đến nhà để giải quyết, nhưng do không nghe thấy nên tài xế xe bán tải không chạy theo xe Ưng Hoàng Phúc. Sau đó, phía Ưng Hoàng Phúc đã liên hệ gặp gỡ chủ xe bán tải để giải quyết. "Phía nam ca sĩ đã liên hệ thợ sửa xe đến xem xét, thẩm định thiệt hại và hỗ trợ người chủ xe bán tải chi phí sửa xe. Cả hai bên đều không mong muốn xảy ra những tranh chấp không đáng có nên cũng đã trao đổi, giải quyết trên tinh thần hợp tác thiện chí giữa các bên", phía Ưng Hoàng Phúc cho biết. Ảnh: FB Ưng Hoàng Phúc. Năm 2011, Ưng Hoàng Phúc tung single Chuyện đó đâu ai ngờ gồm 2 phiên bản: ballad và US. Bản US gây tranh cãi khi nhiều cư dân mạng cho rằng MV Ưng Hoàng Phúc có nhiều điểm giống với MV của ca sĩ Đan Mạch Burhan G kết hợp với bộ đôi Nik - Jay ra mắt năm 2010. Ảnh: FB Ưng Hoàng Phúc. Người đại diện Ưng Hoàng Phúc chia sẻ, không có chuyện Ưng Hoàng Phúc đạo nhái. Người đại diện còn cho hay trong một bài phỏng vấn trước khi single ra mắt, Ưng Hoàng Phúc tuyên bố: "Phiên bản MV Chuyện đó đâu ai ngờ phát hành tại Mỹ là dựa theo ý tưởng từ kịch bản của đạo diễn nước ngoài nên sẽ có nhiều sự phá cách táo bạo”. Ảnh: FB Ưng Hoàng Phúc. Khi chia tay Thủy Tiên, Ưng Hoàng Phúc bất ngờ tiết lộ ê-kíp của nữ ca sĩ từng đề nghị anh cùng làm scandal nhưng anh từ chối. Ngoài ra, Ưng Hoàng Phúc còn khẳng định hai người chia tay bởi mẹ của anh không thích tính cách của Thủy Tiên. Ảnh: Znews. Thủy Tiên cho hay, cô rất thất vọng về Ưng Hoàng Phúc. Nữ ca sĩ chia sẻ lý do không đôi co với tình cũ: “Chuyện hai người chia tay rồi lôi nhau lên báo nói xấu, kể tội nhau, rồi đôi co qua lại rất rẻ tiền. Nếu tôi nói ra mọi chuyện, Phúc sẽ chẳng yên bình như bây giờ. Thực tình, tôi thấy thương cho Phúc và không muốn đôi co gì nữa”. Ảnh: Dân Việt. Xem video: "Ưng Hoàng Phúc tặng quà sinh nhật cho vợ". Nguồn FB Ưng Hoàng Phúc