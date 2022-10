Loạt ồn ào của Đặng Thùy Trang vừa gửi đơn kiện Thùy Tiên

Ồn ào giữa Đặng Thùy Trang và Hoa hậu Thùy Tiên một lần nữa lại làm nóng dư luận khi Thùy Trang gửi đơn kiện Thùy Tiên lên Tòa án Nhân dân quận Gò Vấp (TP.HCM) hơn 10 ngày trước về vấn đề tranh chấp hợp đồng vay tiền. Ảnh: Vietnamnet Theo Zing, Thùy Trang cho biết, vào năm 2017, Thùy Tiên đề nghị vay 1,5 tỷ đồng để thi Hoa khôi Nam Bộ. Người đẹp từng viết giấy vay tiền, cam kết trả sau khi thắng giải. Theo Thùy Trang, sau khi giành vương miện, Thùy Tiên quỵt tiền nợ. Đến tháng 4/2019, Thùy Tiên hẹn Thùy Trang ra một quán cà phê ở quận Bình Thạnh (TP.HCM) để trả tiền, với điều kiện đưa ra bản gốc giấy vay nợ. Tại đây, Thùy Tiên đã xé giấy vay nợ. Ảnh: Vietnamnet Sau đó, Thùy Tiên tố cáo Thùy Trang ra Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM. Chị gái Hoa hậu Đặng Thu Thảo nói qua quá trình điều tra, cơ quan chức năng xác minh không đủ cơ sở xác định có dấu hiệu tội phạm. "Việc Thùy Tiên vay tiền rồi trốn tránh trách nhiệm trả nợ, vu khống tôi vào các tội danh như lừa đảo, cưỡng đoạt tài sản, tố giác tôi ra cơ quan công an mà không có bằng chứng, căn cứ... là những hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật nghiêm trọng. Nó khiến tôi không chỉ có nguy cơ bị mất trắng tiền của mà còn chà đạp danh dự, nhân phẩm, khiến sức khỏe tôi bị suy sụp", Thùy Trang cho hay. Ảnh: Yan Thùy Trang tố Thùy Tiên quỵt nợ vào năm 2019. Thời điểm đó, Thùy Tiên trả lời truyền thông rằng Thùy Trang có hứa hẹn sẽ hỗ trợ cô liên quan đến trang phục, son phấn trong quá trình dự thi Hoa khôi Nam Bộ nhưng thực thế không hỗ trợ gì. Cô còn khẳng định không nhận bất cứ khoản tiền 1,5 tỷ đồng nào từ Thùy Trang. Về chữ ký và dấu vân tay trên bản hợp đồng, Thùy Tiên cho biết, cô đã thiếu hiểu biết và mất cảnh giác khi ký vào tờ giấy đó. Ảnh: Phụ nữ pháp luật Tháng 9/2022, theo Vietnamnet, Thùy Tiên ủy quyền cho luật sư của mình gửi công văn đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông TP.HCM xác minh, xử lý hành vi vi phạm của tài khoản Facebook Đặng Thùy Trang về hành vi “cung cấp thông tin sai sự thật, vu khống, xúc phạm danh dự, nhân phẩm, uy tín” thân chủ mình. Cụ thể theo đơn này, tài khoản nêu trên có hành vi đăng hình ảnh, sử dụng trái phép hình ảnh của Thùy Tiên trên mạng xã hội, sử dụng lời lẽ, ngôn từ ám chỉ, vu khống cô liên quan vụ môi giới mại dâm 15.000 USD của đối tượng Lê Hoàng Long. Ảnh: Zing Thùy Trang còn vướng ồn ào tố Á hậu Khánh Phương. Cụ thể, chị gái Thu Thảo cho biết, năm 2016, Khánh Phương vay 300 triệu và thỏa thuận sẽ làm việc cho Thùy Trang để trả nợ. Tuy nhiên, theo Thùy Trang, Khánh Phương sau đó hủy thỏa thuận và hứa trả góp mỗi tháng 10 triệu. Thế nhưng, chỉ được 4 tháng, Khánh Phương không trả nữa. Ảnh: FBNV Giữa ồn ào, Khánh Phương hứa hoàn lại 250 triệu đồng. Vì vậy, Thùy Trang ẩn status tố. Ảnh: FBNV Thùy Trang cũng từng trở thành tâm điểm của dư luận khi mâu thuẫn với em gái Thu Thảo. Theo Thu Thảo, khi cô tham gia một bộ phim do bạn trai lúc đó - doanh nhân Phúc Thành sản xuất, phim bị trễ tiến độ nhưng Thùy Trang vẫn nhận show cho Thu Thảo, dẫn đến việc đôi bên không thống nhất được lịch quay. Ảnh: FBNV Sau khi mâu thuẫn với chị gái, Thu Thảo quyết định tách ra tự lập. Điều này khiến cho Thùy Trang nghĩ rằng em gái bị bạn trai tác động gây chia rẽ. Sau đó, Thu Thảo đã chủ động giảng hòa với chị gái. Ảnh: FBNV Tháng 11/2021, khi Thu Thảo vướng ồn ào ly hôn doanh nhân Phúc Thành, Thùy Trang tố em rể cũ lấy đủ lý do để mượn thùng tiền cưới từ nhà gái rồi quỵt, quẹt thẻ tín dụng của Thu Thảo để cho người thứ ba. Ảnh: FBNV Ngoài ra, Thùy Trang còn tố gia đình em rể cũ giả tạo, chưa hỏi thăm đến hai con trai của Thu Thảo. Ảnh: Gia đình và pháp luật Xem video "Thùy Tiên được các em vây quanh". Nguồn Sen Vàng

