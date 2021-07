Loạt diễn viên mới xuất hiện trong phần 2 “Hương vị tình thân”

Nữ diễn viên Việt Hoa đóng vai vợ sắp cưới của Long trong phần 2 "Hương vị tình thân". Như vậy, Việt Hoa trở thành tình địch của Phương Oanh trên màn ảnh. Ảnh: Thời đại plus Trước "Hương vị tình thân" phần 2, Việt Hoa góp mặt liên tiếp trong những bộ phim truyền hình hot trên VTV như: "Cô gái nhà người ta", "Những ngày không quên", "Trở về giữa yêu thương". Bích Ngọc tham gia phần 2 "Hương vị tình thân". Trước đó, cô từng đóng "Đi qua mùa hạ", "Tình khúc Bạch dương", "Tình yêu và tham vọng", "Nhà trọ Balanha". Ảnh: Tiền Phong Một số người cho rằng Bích Ngọc thay thế Ánh Tuyết đóng vai Diệp. Ảnh: Tiền Phong Thục Anh - thí sinh bước ra từ Vietnam's Got Talent 2014 xuất hiện trên phim trường "Hương vị tình thân" phần 2. Một số khán giả dự đoán nhân vật của Thục Anh sẽ chen chân vào cuộc hôn nhân giữa Thy và Huy. Ảnh: Thời đại plus Thục Anh thân thiết với Thu Quỳnh trên phim trường. Ảnh: Thời đại plus NSƯT Hồ Phong được cho vào vai người quen cũ của bà Sa trong phần 2. Ảnh: Tiền Phong NSND Bùi Bài Bình và NSƯT Hoàng Hải chụp ảnh cùng NSƯT Võ Hoài Nam. Có thể, trong phần 2, 2 nghệ sĩ Bùi Bài Bình và Hoàng Hải vào vai người quen cũ của ông Sinh. Theo ê-kíp, phần 2 bắt đầu từ tập 72. Ảnh: Tiền Phong Xem video "Hương vị tình thân tập 69". Nguồn VTV

Nữ diễn viên Việt Hoa đóng vai vợ sắp cưới của Long trong phần 2 "Hương vị tình thân". Như vậy, Việt Hoa trở thành tình địch của Phương Oanh trên màn ảnh. Ảnh: Thời đại plus Trước "Hương vị tình thân" phần 2, Việt Hoa góp mặt liên tiếp trong những bộ phim truyền hình hot trên VTV như: "Cô gái nhà người ta", "Những ngày không quên", "Trở về giữa yêu thương". Bích Ngọc tham gia phần 2 " Hương vị tình thân ". Trước đó, cô từng đóng "Đi qua mùa hạ", "Tình khúc Bạch dương", "Tình yêu và tham vọng", "Nhà trọ Balanha". Ảnh: Tiền Phong Một số người cho rằng Bích Ngọc thay thế Ánh Tuyết đóng vai Diệp. Ảnh: Tiền Phong Thục Anh - thí sinh bước ra từ Vietnam's Got Talent 2014 xuất hiện trên phim trường "Hương vị tình thân" phần 2. Một số khán giả dự đoán nhân vật của Thục Anh sẽ chen chân vào cuộc hôn nhân giữa Thy và Huy. Ảnh: Thời đại plus Thục Anh thân thiết với Thu Quỳnh trên phim trường. Ảnh: Thời đại plus NSƯT Hồ Phong được cho vào vai người quen cũ của bà Sa trong phần 2. Ảnh: Tiền Phong NSND Bùi Bài Bình và NSƯT Hoàng Hải chụp ảnh cùng NSƯT Võ Hoài Nam. Có thể, trong phần 2, 2 nghệ sĩ Bùi Bài Bình và Hoàng Hải vào vai người quen cũ của ông Sinh. Theo ê-kíp, phần 2 bắt đầu từ tập 72. Ảnh: Tiền Phong Xem video "Hương vị tình thân tập 69". Nguồn VTV