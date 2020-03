Loạt ảnh đẹp nhất của Hoài Sa tại Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế

Hoài Sa vừa khép lại hành trình của mình tại cuộc thi Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế 2020 được tổ chức tại Thái Lan. Thành tích của đại diện Việt Nam năm này là top 12. Hoài Sa ghi tên mình vào 12 thí sinh xuất sắc nhất nhờ giành giải phụ người đẹp có video giới thiệu bản thân được bình chọn nhiều nhất. Sau khi lọt top 12, đại diện Việt Nam trượt top 6 trong tiếc nuối. Thành tích của Hoài Sa vẫn khiến người hâm mộ Việt Nam tự hào bởi trong suốt quá trình tham gia cuộc thi, người đẹp đến từ An Giang để lại nhiều dấu ấn. Hoài Sa gây chú ý khi thể hiện tài năng ca hát ở phần thi phụ. Cô mang đến cuộc thi ca khúc "One moment in time". Ban giám khảo khen ngợi Hoài Sa có chất giọng tốt. Phần thi tài năng kết thúc với chiến thắng thuộc về đại diện Pháp còn đại diện Việt Nam giành vị trí thứ hai chung cuộc. Ở phần thi trang phục dân tộc, Hoài Sa cũng nỗ lực hết mình. Tuy nhiên, cô buộc phải dừng chân trước đại diện Malaysia. Khi mới bước vào cuộc thi, Hoài Sa thường xuyên diện áo dài để gây ấn tượng với ban giám khảo. Hình ảnh đại diện Việt Nam diện áo dài ghi hình cho một kênh truyền hình của Thái Lan. Mang theo 10 kiện hành lý, Hoài Sa liên tục thay đổi trang phục trong quá trình tham gia cuộc thi. Người đẹp An Giang khi quyến rũ, lúc lại dịu dàng, thanh lịch. Sự chỉnh chu về vẻ ngoại giúp Hoài Sa ghi điểm. Trong suốt quá trình tham gia cuộc thi Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế, Hoài Sa luôn giữ hình ảnh rạng rỡ, tràn đầy năng lượng. Đại diện Việt Nam tỏ ra tự tin khi xuất hiện bên các thí sinh chuyển giới cùng thi đấu. Hoài Sa luôn hòa đồng vì vậy cô được khá nhiều thí sinh yêu mến. Người đẹp đến từ An Giang còn nhiệt tình giúp đỡ đại diện Mỹ. Hoài Sa cho người đẹp này mượn giày dép, váy áo. Mời quý độc giả xem video dự thi Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế 2020 của Hoài Sa. Nguồn Youtube

