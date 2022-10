Loạt ảnh đám cưới Đỗ Mỹ Linh - Đỗ Vinh Quang hoành tráng

Đám cưới Đỗ Mỹ Linh - Đỗ Vinh Quang diễn ra vào tối ngày 23/10. Buổi chiều cùng ngày, cả hai tổ chức lễ rước dâu. Ảnh: Thể thao văn hóa Theo Vietnamnet, Đỗ Mỹ Linh được Đỗ Vinh Quang rước dâu bằng xe Rolls-Royce Phantom 83 tỷ của bố chú rể - bầu Hiển. Ảnh: Lê Chí Linh Trong hôn lễ, Đỗ Mỹ Linh diện 2 chiếc váy cưới từ một thương hiệu nổi tiếng ở châu Âu. Ảnh: Vietnamnet Theo Saostar, một trong số hai chiếc váy cưới của Hoa hậu Việt Nam 2016 có giá trị lên đến nửa tỷ đồng, được vợ chồng cô đích thân sang tận trời Tây để chuẩn bị. Ảnh: Vietnamnet Không gian đám cưới của Đỗ Mỹ Linh được trang hoàng nhiều hoa tươi. Ảnh: Bảo vệ công lý Vợ chồng thiếu gia Đỗ Vinh Quang chắc chắn đầu tư khủng cho ngày trọng đại. Ảnh: Bảo vệ công lý Thực đơn đám cưới Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh gồm các món: súp tổ yến, thịt cua bể, salad tổng hợp trộn dầu giấm, tôm hùm Nha Trang bỏ lò, hải sâm hầm gân nai, cá hồi Nauy áp chảo sốt chanh leo, thịt bò Fuji áp chảo sốt tiêu đen, bánh mì Pháp, cơm chiên ngũ sắc, bông cải xanh xào nấm lục ngọc, sốt bào ngư, chè dưỡng nhan tuyết yến. Ảnh: Thời báo văn học nghệ thuật Vợ chồng Đỗ Mỹ Linh tặng những lọ nến thơm cho khách mời. Ảnh: Bảo vệ công lý Ca sĩ Quân A.P hát 2 bài trong tiệc cưới. Nam ca sĩ tiết lộ, đích thân Đỗ Vinh Quang đã "đặt hàng" anh hát bài "Bông hoa đẹp nhất". Do đây là bài hát "hơi buồn" nên anh đã sử dụng bản phối lại. Ảnh: Thương hiệu và pháp luật Lễ rước dâu, đám cưới của Đỗ Mỹ Linh và Đỗ Vinh Quang thắt chặt an ninh. Các nhân viên an ninh kiểm soát khách mời và yêu cầu không được phép chụp hình, livestream. Ảnh: Bảo vệ công lý Xem video "Đỗ Mỹ Linh chúc mừng Hoa hậu Đỗ Thị Hà". Nguồn VTV

