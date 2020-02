Lộ diện 2 thánh độc dị nhất trên thảm đỏ Lễ trao giải Oscar 2020

Thảm đỏ lễ trao giải Oscar 2020 gây chú ý bởi màn đọ váy áo của các ngôi sao. Trong đó, sự xuất hiện của Billy Porter được khán giả quan tâm nhất. Nam ca sĩ đồng tính diện áo tank-top bằng vàng kết hợp với chân váy satin in 3D. Billy Porter đi giày cao gót hiệu Jimmy Choo và sử dụng trang sức Swarovski. Tài tử khiến nhiều người ngạc nhiên với bộ trang phục theo chủ đề rồng. Nam diễn viên vốn chịu khó đầu tư váy áo, phụ kiện khi xuất hiện tại các sự kiện. Nam ca sĩ 51 tuổi được biết là người có phong cách thời trang khá khó hiểu. Tại lễ trao giải Oscar 2020, Billy Porter "chặt chém" nhiều ngôi sao trong đó có Billie Eilish. Billie Eilish diện "cây" Chanel sang chảnh. Nữ ca sĩ trẻ khoe bộ móng tay đen đính hạt thủy tinh đang được giới trẻ yêu thích. Cô là ca sĩ trình diễn trên sân khấu Oscar 2020. Billie Eilish đang được xem là "Hiện tượng làng nhạc". Trong khi Billie Eilish và Billy Porter chọn phong cách độc lạ, nhiều ngôi sao khác đua nhau khoe vẻ gợi cảm. Mỹ nhân thế hệ mới Hollywood Saoirse Ronan lọt top sao mặc đẹp nhất thảm đỏ Oscar 2020. Natalie Portman gợi cảm, sang trọng với trang phục của Dior. Mời quý độc giả xem trailer phim "Once upon a time in Hollywood". Nguồn Youtube

Thảm đỏ lễ trao giải Oscar 2020 gây chú ý bởi màn đọ váy áo của các ngôi sao. Trong đó, sự xuất hiện của Billy Porter được khán giả quan tâm nhất. Nam ca sĩ đồng tính diện áo tank-top bằng vàng kết hợp với chân váy satin in 3D. Billy Porter đi giày cao gót hiệu Jimmy Choo và sử dụng trang sức Swarovski. Tài tử khiến nhiều người ngạc nhiên với bộ trang phục theo chủ đề rồng. Nam diễn viên vốn chịu khó đầu tư váy áo, phụ kiện khi xuất hiện tại các sự kiện. Nam ca sĩ 51 tuổi được biết là người có phong cách thời trang khá khó hiểu. Tại lễ trao giải Oscar 2020, Billy Porter "chặt chém" nhiều ngôi sao trong đó có Billie Eilish. Billie Eilish diện "cây" Chanel sang chảnh. Nữ ca sĩ trẻ khoe bộ móng tay đen đính hạt thủy tinh đang được giới trẻ yêu thích. Cô là ca sĩ trình diễn trên sân khấu Oscar 2020 . Billie Eilish đang được xem là "Hiện tượng làng nhạc". Trong khi Billie Eilish và Billy Porter chọn phong cách độc lạ, nhiều ngôi sao khác đua nhau khoe vẻ gợi cảm. Mỹ nhân thế hệ mới Hollywood Saoirse Ronan lọt top sao mặc đẹp nhất thảm đỏ Oscar 2020. Natalie Portman gợi cảm, sang trọng với trang phục của Dior. Mời quý độc giả xem trailer phim "Once upon a time in Hollywood". Nguồn Youtube