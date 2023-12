Lê Âu Ngân Anh rạng rỡ sau khi sinh con trai đầu lòng

Lê Âu Ngân Anh vừa khoe hình ảnh sau khi hạ sinh con trai đầu lòng vào ngày 11/12. Nhan sắc của nàng hậu rạng rỡ dù vừa sinh nở. Phan Tô Ny ở cùng Ngân Anh khi cô vượt cạn. “Có ở cùng vợ trong khoảnh khắc vượt cạn tôi mới thật sự thấm thía “vượt cạn” là như thế nào… Một hành trình mới bắt đầu. Vợ chồng mình sẽ có thêm một chương mới để cùng nhau nha vợ Lê Âu Ngân Anh”, chồng Ngân Anh chia sẻ. Phan Tô Ny tự tay lắp cũi cho con trai. "Việc những ngày này liên tục…Nhưng con trai an tâm, papa có thể chậm lắp cũi cho con, nhưng lắp cũi xong cũng sẽ lấp đầy thú bông luôn như này, cho con ra đời có nhiều bạn nhé. Mệt mắt mở không lên mà trong bụng vui quá", nam MC bày tỏ. Ít ngày trước, Ngân Anh khoe được chồng yêu chiều hơn lúc mang bầu. Nàng hậu được chồng tặng chiếc nhẫn do chính anh thiết kế kèm theo bó hoa xếp thành hình trái tim. “Cảm ơn vợ vì 365 ngày đầu tiên đi cùng anh. Chồng yêu em bé nhiều!", Phan Tô Ny viết trong tấm thiệp dành tặng vợ. Chiếc nhẫn và bó hoa là món quà cổ vũ tinh thần Ngân Anh sắp vượt cạn. Nàng hậu tiết lộ, trong ngày cưới năm ngoái, Phan Tô Ny nói: “Anh không muốn bày vẽ hay nói nhiều mà không làm được. Mình bên cạnh nhau trọn vẹn hạnh phúc được cứ thêm 365 ngày thì mỗi năm anh sẽ tặng vợ thêm một chiếc hột to hơn năm trước để làm tài sản". Ngân An chia sẻ, các món quà có trị giá cao trước đó chồng dành cho cô, anh đều nói không muốn thể hiện hay phô trương, anh bảo nhìn thấy cô cười vui là được. Xem video: "Khoảnh khắc hạnh phúc của vợ chồng hoa hậu Lê Âu Ngân Anh bên trời Tây"

