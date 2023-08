Lâm Khánh Chi khoe mũi mới chỉnh sửa

Được cho là một trong những mỹ nhân chuyển giới "nghiện" phẫu thuật thẩm mỹ, mới đây, Lâm Khánh Chi gây chú ý khi khoe nhan sắc trẻ trung với chiếc mũi "dao kéo" lần hai. Theo đó, giọng ca sinh năm 1977 chia sẻ, chiếc mũi 12 ngày còn sưng nên chưa tự nhiên. Giọng ca chuyển giới khá hài lòng với dáng mũi giọt nước được cho là đang "hot". Trước đó, Lâm Khánh Chi khoe ảnh vừa trải qua quá trình "dao kéo" chiếc mũi mới, kèm theo đó là dòng chia sẻ: "Là phụ nữ, hãy biết tự yêu thương lấy bản thân mình, nếu bạn không tự yêu bản thân mình, thì bạn cũng thật khó làm điều đó với ai, đồng nghĩa với việc bạn không thể mong mỏi người khác sẽ làm điều này với bạn. Làm đẹp, kiếm tiền để tự tin làm chủ cuộc sống chính là cách yêu thương chiều chuộng bản thân tốt nhất của phụ nữ hiện đại". Lâm Khánh Chi cho biết lý do lần thứ hai cô can thiệp "dao kéo" ở bộ phận này vì mũi cũ bị gãy. Hơn nữa, mỹ nhân U50 chia sẻ muốn có một chiếc mũi phong thủy, giúp thu hút tài lộc, đổi vận mệnh và hóa giải đường tình duyên trắc trở. Trong năm 2022, Lâm Khánh Chi tiết lộ đã chi tiền tỷ để nâng cấp nhan sắc cũng như phẫu thuật dây thanh quản để có giọng nói nữ tính hơn. Tuy nhiên, sau thời gian hồi phục, giọng nói của bà mẹ một con bị nhận xét là khác lạ. Trước những phản ứng trái chiều, Lâm Khánh Chi gay gắt đáp trả: "Mấy bạn tự quyết định nói giọng bị hỏng, ác miệng gieo nghiệp ghê, trong khi tôi rất thích giọng nói mới này. Biết thì nói, không biết thì im lặng lại tốt hơn. Không biết mà còn nói to". "Chịu chi" tiền tỷ cho các cuộc "trùng tu" đau đớn, không thể phủ nhận giọng ca chuyển giới ngày càng xinh đẹp và trẻ trung so với tuổi 46. Hình ảnh bà mẹ đơn thân khoe nhan sắc như "búp bê" bên con trai nhận được nhiều lời khen ngợi của cư dân mạng.Xem video: "Lâm Khánh Chi vào bếp nấu ăn". Nguồn FBNV

