Lạ đời mỹ nhân Việt thi quốc tế: Người từ chối, kẻ vượt rào

Chuyện Lê Âu Ngân Anh thi chui Hoa hậu Liên lục địa 2018 khiến dư luận xôn xao. Tuy gây ồn ào ở quê nhà nhưng người đẹp sinh năm 1995 vẫn tự tin trên đấu trường nhan sắc quốc tế. Ảnh: Sash Factor Cho rằng thi hoa hậu quốc tế là trách nhiệm của mình, Ngân Anh không ngại việc sẽ đối mặt với án phạt thi chui khi về nước. Trước Ngân Anh, không ít người đẹp Việt cũng bất chấp vượt rào thi chui. Ảnh: Sash Factor Nguyễn Thị Thành là một trong số những mỹ nhân Việt thi nhan sắc quốc tế mà không được cấp phép. Khi về nước, Nguyễn Thị Thành bị phạt 22,5 triệu đồng và không được công nhận giải Á hậu 3 cuộc thi Hoa hậu Môi trường Quốc tế 2017. Ảnh: Missosology Người mẫu Nguyễn Diệu Linh cũng từng nhận án phạt 22,5 triệu đồng vì thi chui Hoa hậu Du lịch Quốc tế 2014. Theo Diệu Linh, do nhận lời mời ban tổ chức quá gấp nên không kịp làm thủ tục xin phép Cục Nghệ thuật Biểu diễn. Ảnh: Zing Dường như án phạt hành chính không đủ sức răn đe đối với người đẹp Việt nên Phan Hoàng Thu không cần được cấp phép đã liều lĩnh tham gia cuộc thi Hoa hậu Du lịch Quốc tế 2013 và chấp nhận việc xử phạt hành chính 15 triệu đồng. Ảnh: Người lao động Dư luận cũng từng ngán ngẩm khi Lâm Thùy Anh thi chui Hoa hậu Sắc đẹp Hoàn cầu 2015. Được biết, danh hiệu Á hậu 4 của người đẹp không được công nhận trong nước. Ngoài ra, Thùy Anh còn bị phạt 22,5 triệu đồng. Ảnh: Người đưa tinLê Âu Ngân Anh bất chấp thi chui trong khi đó Đặng Thu Thảo lại chẳng mặn mà với đấu trường nhan sắc quốc tế. Năm 2013 và 2014, cô từ chối tham gia Hoa hậu Thế giới vì nhiều lý do như chưa chuẩn bị tinh thần hay muốn ưu tiên việc học. Ảnh: FBNV Hoa hậu Ngọc Hân từng từ chối mời dự thi Hoa hậu Thế giới 2010 và 2011. Lý do người đẹp đưa ra là bận rộn học hành và kín lịch hoạt động xã hội. Dường như, Ngọc Hân cũng giống như Thu Thảo đều kém mặn mà với đấu trường nhan sắc quốc tế. Ảnh: FBNV Hoa hậu Ngô Phương Lan cũng 2 lần được đề cử dự thi Hoa hậu Thế giới. Thế nhưng, người đẹp đều từ chối vì lý do bận học khiến nhiều người hâm mộ tiếc nuối. Ảnh: FBNV Sau khi giành danh hiệu Á hậu 2 Hoa hậu Việt Nam 2014, Diễm Trang nhận lời đề nghị đại diện Việt Nam tại Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới 2015. Thế nhưng, cô khước từ lời mời với lý do muốn tĩnh dưỡng sau cuộc thi cũng như thời gian chuẩn bị quá gấp rút. Ảnh: FBNV Phan Thu Ngân đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2000 và được ủng hộ mang chuông đi đánh xứ người tại Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới 2001. Thế nhưng, cô từ chối thi quốc tế vì lý do học tập. Đến năm 2002, Thu Ngân bất ngờ lên xe hoa rồi ở ẩn. Ảnh: Eva Hoa hậu Du lịch Việt Nam 2008 Ngọc Diễm từng đại diện Việt Nam thi Hoa hậu Du lịch Quốc tế 2008. Tuy nhiên, năm 2009, cô lại từ chối tham gia Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới và Hoa hậu Thế giới để tập trung cho việc học. Ảnh: FBNV Năm 2005, siêu mẫu Thanh Hằng lọt top 15 Hoa hậu Liên lục địa. Đến năm 2010, cô được đề nghị dự thi Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới nhưng sau đó rút khỏi cuộc thi vì thời gian chuẩn bị quá gấp rút. Ảnh: FBNV Xem video "Ngân Anh lý giải mặt mũm mĩm là do tăng cân". Nguồn Youtube/vtc

