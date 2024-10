Kỳ Duyên gợi cảm tuổi U60, Giáng My đẹp quý phái ở Australia

Tin tức sao Việt 7/10: MC Kỳ Duyên gây ngỡ ngàng bởi vóc dáng gợi cảm ở tuổi U60. Ảnh: FB Nguyen Cao Ky Duyen Trong chuyến đi đến Australia, Hoa hậu Giáng My vẫn giữ nguyên phong cách quý phái vốn có. Ảnh: FB Giáng My Tạo hình mới lạ của Sơn Tùng M-TP "gây sốt" trên mạng xã hội. Ảnh: FB M-TP Vợ chồng MC Trấn Thành - ca sĩ Hari Won ăn mặc đồng điệu, quấn quýt trên phố. Ảnh: FB Trấn Thành Ca sĩ Quốc Thiên chăm chỉ tập luyện, giữ sức khỏe cho liveshow. Ảnh: FB Tran Quoc Thien Hòa Minzy lại một lần nữa khiến fan thích thú với câu nói dí dỏm: "Mặc áo gấu cho đỡ lạnh, đỡ cô đơn". Ảnh: FB Hòa Nguyễn Hồng Quế khoe ảnh do con gái chụp. Ảnh: FB Trịnh Hồng Quế MC Đan Lê đăng ảnh mừng tuổi mới. Ảnh: FB Nguyen Dan LeXem video: "MC Kỳ Duyên ở hậu trường chụp ảnh". Nguồn FB Kỳ Duyên

Tin tức sao Việt 7/10: MC Kỳ Duyên gây ngỡ ngàng bởi vóc dáng gợi cảm ở tuổi U60. Ảnh: FB Nguyen Cao Ky Duyen Trong chuyến đi đến Australia, Hoa hậu Giáng My vẫn giữ nguyên phong cách quý phái vốn có. Ảnh: FB Giáng My Tạo hình mới lạ của Sơn Tùng M-TP "gây sốt" trên mạng xã hội. Ảnh: FB M-TP Vợ chồng MC Trấn Thành - ca sĩ Hari Won ăn mặc đồng điệu, quấn quýt trên phố. Ảnh: FB Trấn Thành Ca sĩ Quốc Thiên chăm chỉ tập luyện, giữ sức khỏe cho liveshow. Ảnh: FB Tran Quoc Thien Hòa Minzy lại một lần nữa khiến fan thích thú với câu nói dí dỏm: "Mặc áo gấu cho đỡ lạnh, đỡ cô đơn". Ảnh: FB Hòa Nguyễn Hồng Quế khoe ảnh do con gái chụp. Ảnh: FB Trịnh Hồng Quế MC Đan Lê đăng ảnh mừng tuổi mới. Ảnh: FB Nguyen Dan Le Xem video: "MC Kỳ Duyên ở hậu trường chụp ảnh". Nguồn FB Kỳ Duyên