Kỳ Duyên đăng quang lần 2, Huyền My - Diễm Trang giờ ra sao?

Kỳ Duyên vừa đăng quang Miss Universe Vietnam 2024. 10 năm trước, cô giành vương miện Hoa hậu Việt Nam. Ảnh: Miss Universe Vietnam. Hình ảnh Kỳ Duyên khi đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2014 bên cạnh 2 á hậu: Diễm Trang và Huyền My. Ảnh: Khám Phá. Huyền My giành danh hiệu á hậu 1 cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2014. Năm 2017, cô lọt top 10 Miss Grand International - Hoa hậu Hòa bình Quốc tế. Ảnh: FB Huyền My. Huyền My lấn sân làm MC, kinh doanh trong những năm gần đây. Ảnh: FB Huyền My. Á hậu Huyền My chưa công khai bất kỳ mối tình nào. Năm 2018, người đẹp hé lộ bản thân từng trải qua hai mối tình, với mỗi người, cô đều có những bài học riêng. Ảnh: FB Huyền My. Huyền My vướng không ít tin đồn hẹn hò. Tháng 10/2017, cô dính nghi vấn tình cảm với thiếu gia Bảo Hưng - em trai BTV Ngọc Trinh. Tuy nhiên, Huyền My một mực phủ nhận. Ngoài ra, nàng hậu từng bị đồn hẹn hò thiếu gia Thế Anh. Về nghi vấn này, cô cho biết bản thân không có ý kiến hay bình luận gì về thông tin này. Ảnh: FB Huyền My. Sau khi đoạt danh hiệu Á hậu 2 Hoa hậu Việt Nam 2014, Diễm Trang nhận được lời đề nghị đại diện Việt Nam tại Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới 2015. Thế nhưng, cô khước từ lời mời với lý do muốn tĩnh dưỡng sau cuộc thi cũng như thời gian chuẩn bị quá gấp rút. Ảnh: FB Diễm Trang. Diễm Trang kết hôn vào cuối năm 2015 với doanh nhân Xuân Du. Nàng hậu cho biết, cô và chồng yêu nhau trước khi cô tham gia cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2014 để đáp trả ý kiến cho rằng người đẹp thi hoa hậu để lấy chồng đại gia. Ảnh: FB Diễm Trang. Diễm Trang nhận lời cầu hôn từ doanh nhân Xuân Du chỉ trước đêm chung kết Hoa hậu Việt Nam 2014 hai ngày. Trước đó, cả hai có 2 năm hẹn hò. Ảnh: FB Diễm Trang. Diễm Trang sinh con gái đầu lòng năm 2016, con gái thứ hai đầu năm 2023. Ảnh: FB Diễm Trang. Người đẹp phụ chồng kinh doanh lĩnh vực nhà hàng trong những năm qua. Ảnh: FB Diễm Trang. Xem video: "Kỳ Duyên đăng quang Miss Universe Vietnam 2024". Nguồn Vietnamnet

