Kim Chi khoe bụng bầu tháng cuối, hạnh phúc bên ông xã hot boy

Mới đây, để kỷ niệm bước ngoặt cuộc đời khi “lên chức” bố mẹ, Gino Tống đã rủ vợ thực hiện bộ ảnh trước ngày Kim Chi lâm bồn. Cặp đôi đã có những khoảnh khắc tuyệt đẹp, gương mặt rạng rỡ ánh lên niềm hạnh phúc khi lần đầu làm cha mẹ. Dù ở tháng cuối thai kỳ nhưng Kim Chi vẫn toát lên nét xinh đẹp, quyến rũ. Cô cho biết mình chỉ hơi khó khăn, nặng nề một xíu khi đi lại nhưng đang rất hạnh phúc và nôn nao sắp được chào đón thành viên mới của gia đình. Bộ ảnh của Gino Tống - Kim Chi được thực hiện với 3 ý tưởng khác nhau từ “học đường nổi loạn” như series phim mà hai vợ chồng từng đóng cho tới những khoảnh khắc ngọt ngào. Gino Tống chia sẻ: “Vậy là hành trình yêu nhau 7 năm nay của tụi mình đã có thêm một cột mốc mới. Mình thực sự cảm ơn vợ vì đã vất vả mang bầu, chịu đựng ốm nghén mà lúc nào Chi cũng vui vẻ, lạc quan, còn livestream làm việc hằng ngày không chịu nghỉ. Tụi mình đang chờ con ra đời và 3 năm nữa con sẽ cùng bước vào lễ đường ăn cưới ba mẹ”. Nam diễn viên bày tỏ tính cảm của mình với bà xã. Anh chính là người chủ động rủ Kim Chi thực hiện bộ ảnh, khoe luôn những vết rạn trên bụng vợ. Với anh, đó là minh chứng cho sự vất vả của người phụ nữ trong suốt quá trình mang thai. Lúc nào anh cũng ở cạnh động viên, chăm sóc và tạo mọi điều kiện tốt nhất để bà xã an tâm. Kim Chi hồ hởi cho biết cô nhận được sự quan tâm, chăm sóc của cả hai bên gia đình và ông xã. Cả nhà 5 người luôn túc trực bên cạnh cô, lo lắng từng bữa ăn, giấc ngủ nên tinh thần cô vô cùng thoải mái. Lần đầu làm mẹ, nữ diễn viên có chút hồi hộp song được mẹ chồng và mẹ ruột ở bên nên Kim Chi hoàn toàn an tâm để chờ đợi giấy phút được gặp thiên thần nhỏ của mình. Trước đó, tháng 5/2023, Gino Tống – Kim Chi chính thức tổ chức lễ ăn hỏi tại Bến Tre với sự chứng kiến của đồng nghiệp và hai bên gia đình. Đây là cái kết viên mãn cho mối tình 7 năm đi qua hơn 200 tập của series “Phim cấp 3 - Học đường nổi loạn”. Sau lễ ăn hỏi, cặp đôi dọn về sống chung tại TPHCM. Cả hai cũng dự định có con trước khi tổ chức đám cưới. Lý do bởi, Gino và Kim Chi mong muốn con mình chứng kiến khoảnh khắc bước vào lễ đường thiêng liêng của ba mẹ. Khi bày tỏ nguyện vọng này, cặp đôi nhận được sự ủng hộ hoàn toàn từ gia đình hai bên. Kim Chi cho biết vì đã thân quen với gia đình chồng từ lâu nên cô luôn coi mẹ chồng như mẹ ruột và cô cũng nhận được sự chăm sóc, yêu thương từ bà. Chính vì vậy, cô không có bất kỳ áp lực nào khi làm dâu mà ngược lại Kim Chi và mẹ chồng y hệt như hai người bạn. Công việc thuận lợi, sau một năm ăn hỏi, hiện cặp đôi đã mua được nhà riêng, tậu xế hộp tiền tỷ để tiện đi lại. Chia sẻ về dự định quay lại showbiz, Kim Chi bày tỏ, hiện tại con cái là ưu tiên 100%. "Chi muốn tập trung chăm sóc và nuôi dạy con thật tốt, được lớn lên cùng con và chứng kiến mọi giấy phút trưởng thành của em bé. Khi nào em bé cứng cáp rồi thì nếu còn duyên, Chi sẽ trở lại tham gia phim ảnh". Trong khi đó, Gino Tống bày tỏ, dù đam mê âm nhạc và phim ảnh nhưng anh muốn dành thời gian bên vợ thời gian đặc biệt này, đợi con lớn lên anh sẽ quay lại thực hiện các dự án nghệ thuật. Gino Tống tên thật là Tống Phạm Minh Khánh, là đạo diễn và diễn viên chính của series "Phim cấp 3 - Học đường nổi loạn" gây sốt mạng xã hội một thời với hơn 200 tập. Kim Chi xuất thân ở Bến Tre, là gương mặt mẫu ảnh được yêu thích và tham gia rất nhiều chiến dịch quảng cáo của các nhãn hàng đình đám. Hiện tại cô sở hữu thương hiệu mỹ phẩm riêng.Xem video: Đông Nhi đi giày cao gót biểu diễn khi mang bầu. Nguồn Zing:

