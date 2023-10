Không chỉ Ngọc Trinh, loạt sao bị "ném đá" vì buông tay khi lái xe

Mới đây, Công an TP Thủ Đức đã có buổi làm việc với Ngọc Trinh sau clip cô buông hai tay khi lái mô tô. Tại buổi làm việc, nữ người mẫu thừa nhận hành vi vi phạm. Do đó, Công an TP Thủ Đức và Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ, đường sắt (PC08) đã lập biên bản các lỗi: Điều khiển phương tiện che lấp biển số, không có giấy đăng ký xe, không có giấy phép lái xe và Nằm trên yên xe điều khiển xe. Qua xác minh các clip trên mạng xã hội, PC08 và Công an TP Thủ Đức đã lập biên bản tạm giữ 2 mô tô mà Ngọc Trinh sử dụng trong các clip. Ảnh: Tiền Phong. Trước đó, Ngọc Trinh lái xe mô tô và tạo nhiều dáng nguy hiểm. Hình ảnh Ngọc Trinh "diễn xiếc" khiến dư luận bức xúc. Ảnh: Người Lao Động. Mới đây, chân dài gặp tai nạn dẫn đến đầu gối phải khâu, băng bó. Ảnh: Người Lao Động. Trước người mẫu Ngọc Trinh, Nam Em bị chỉ trích vì buông tay khi lái ô tô. Ảnh: An Ninh Thủ Đô. Bị chỉ trích vì bỏ 2 tay khi lái xe, Nam Em cho biết, xe của cô có chế độ lái tự động và người đẹp đã chọn con đường vắng mới dám buông tay. Ảnh: Dân Việt. “Tôi có khùng đâu mà đánh đổi mạng sống của mình như thế”, cô đáp trả. Ảnh: An Ninh Thủ Đô. Diễn viên hài Quang Trung bị chỉ trích vì không dám chạm vào vô lăng bởi sợ ánh nắng gay gắt trong lúc đang lái xe chở Trúc Nhân. Ảnh: Pháp Luật TP HCM. Quản lý của Trúc Nhân chia sẻ trên Zing, khi đó, cả 2 di chuyển với tốc độ rất chậm. Ảnh: Saostar. Vĩnh Thụy từng đăng tải clip vừa lái xe vừa nhún nhảy trên xe. Đặc biệt, có lúc, anh bỏ cả hai tay. Ảnh: Dân Việt. Nam người mẫu gỡ clip lái xe buông 2 tay. Ảnh: FBNV. Hoàng Thùy Linh từng bị ném đá vì vắt chân lên ghế và thả tay khỏi vô lăng trong khi lái xe ô tô. Ảnh: Vietnamnet. Giọng ca See tình không lên tiếng về clip bỏ tay khi lái xe. Ảnh: FBNV. Xem video: "Ngọc Trinh trữ đông trứng, hé lộ thời gian sinh con đầu lòng"

