Khen đẹp nhưng bị vợ nghi giả tạo, chồng Tây của Nhã Uyên là ai?

Nhã Uyên sinh năm 1990 tại Châu Đốc, An Giang. Cô gắn bó với kịch nói sau khi tốt nghiệp Đại học Sân khấu Điện ảnh TP HCM. Năm 2022, Nhã Uyên gây chú ý khi đảm nhận vai trò nhà biên kịch, nhà sản xuất kiêm diễn viên chính phim "Đêm tối rực rỡ". Đồng hành cùng cô trong dự án là ông xã Aaron Toronto. Theo VOV, đạo diễn Aaron Toronto là một nhà làm phim người Mỹ đã sinh sống tại Việt Nam được 18 năm, từ năm 27 tuổi. Theo Thể thao Văn hóa, Aaron từng làm phó đạo diễn các phim chiếu rạp như "Chuyện tình xa xứ", "Để Mai tính". Anh còn đóng một số phim truyền hình Việt Nam, trong đó có "Mỹ nhân Sài thành". Aaron cũng từng dựng kịch cho sân khấu kịch Sài Gòn. Các vở kịch mà anh đồng dàn dựng bằng tiếng Anh là "The last 5 years" (Năm năm vừa qua), "The importance of being earnest" (Tầm quan trọng của sự nghiêm túc). Nhã Uyên lần đầu gặp Aaron khi đến nhà của người yêu cũ. Lần thứ hai, cô đi chung bạn trai cũ tham gia ra mắt phim "Lấy chồng người ta". Xem hết phim, cô và Aaron bàn luận về phim ăn ý như bạn thân lâu ngày gặp lại. Lúc ý bạn trai cũ của Nhã Uyên bỏ về vì giận. Khoảng một năm rưỡi sau khi nữ diễn viên chia tay bạn trai cũ, Aaron làm dự án kịch và mời cô biên đạo múa. Nhã Uyên tâm sự, nếu như những người xung quanh cô thường hay chê cô đen, xấu, gò má cao trông rất ác thì Aaron luôn khen cô đẹp. Thời gian đầu Nhã Uyên bị sốc vì nghĩ rằng Aaron giả tạo, đãi bôi. Phải mất 3 năm, Nhã Uyên mới tin những lời lẽ Aaron dành cho cô là thật lòng. Nhã Uyên và Aaron kết hôn năm 2014 sau 10 tháng hẹn hò. Cặp đôi sinh con gái đầu lòng 3 năm sau và con gái thứ hai sau khi đóng máy phim "Đêm tối rực rỡ" năm 2019. Trong cuộc phỏng vấn với Dân Việt, Nhã Uyên chia sẻ, vợ chồng bình đẳng trong mọi việc, chồng sẵn sàng chia sẻ với cô từng việc nhỏ nhất, khi cô nấu cơm thì anh rửa chén, cô quét nhà thì anh lau nhà. Trong công việc, Aaron vừa người bạn thân, vừa là người thầy chỉ bảo cho Nhã Uyên những nguyên tắc sáng tạo trong nghệ thuật, giúp cô hiểu thêm về diễn xuất cũng như cách viết kịch bản. Vợ chồng Nhã Uyên có gu thẩm mỹ khá giống nhau nên có nhiều thuận lợi khi viết phim, sản xuất cùng nhau. Chồng Nhã Uyên chia sẻ trong cuộc phỏng vấn với VOV, anh coi mình là người Việt Nam chứ không phải một người nước ngoài đến Việt Nam làm phim. Hình ảnh nam đạo diễn phim "Đêm tối rực rỡ" giản dị bên vợ con. Hai con gái của Nhã Uyên càng lớn càng xinh xắn. Xem trailer phim "Đêm tối rực rỡ". Nguồn Galaxy

