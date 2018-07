Khả Ngân thay thế Nhã Phương đóng “Hậu duệ mặt trời” bản Việt

Sau một thời gian dài chờ đợi, vào tối ngày 9/7, nhà sản xuất đã chính thức công bố dàn diễn chính của Hậu duệ mặt trời Việt Nam. Đó là Khả Ngân, Song Luân, Cao Thái Hà và Hữu Vi. Trong phiên bản Việt, Khả Ngân sẽ vào vai Hoài Phương - bác sĩ phẫu thuật chính của một bệnh viện. Cô là một bác sĩ có chuyên môn cao và yêu nghề, đồng thời cũng là một phụ nữ độc lập và chủ động với cuộc sống của mình. Cũng như nhiều người trẻ khác, cô đang phải đưa ra quyết định nhiều vấn đề trong cuộc sống như sự nghiệp, tình yêu, lý tưởng... Nên chiến đấu vì những điều mình cho là đúng đắn hay cứ yên vị để an toàn cho bản thân? Bên ngoài cố tỏ ra cứng rắn và yêu vật chất, nhưng bên trong Hoài Phương lại là có một trái tim ấm áp. Lần đầu tiên tham gia một dự án phim dài tập đình đám như Hậu duệ mặt trời, Khả Ngân không giấu được sự hồi hộp: “Khi được nhận vai tôi cảm thấy bất ngờ, giống như một cơ duyên, điều gì đến sẽ đến. Đây là một vai diễn lớn, đòi hỏi nhiều khả năng diễn xuất lẫn tạo hình nhân vật, thế nên đây cũng là một thử thách lớn của tôi. Sau khi đọc kịch bản, tôi thấy nội dung phim rất thú vị và nhiều sự khác biệt so với phiên bản gốc, bởi đây sẽ là một bộ phim đậm chất Việt Nam và nói về lòng yêu nước của những người trẻ đối với Tổ quốc. Ngân tham gia dự án này với một tâm trạng vô cùng háo hức, và cũng hy vọng khán giả sẽ đón nhận bộ phim này cởi mở hơn". Nữ diễn viên cũng tiết lộ, cô chưa xem bản gốc và đó là một điều may mắn vì sẽ không bị ảnh hưởng bởi cách diễn xuất của Song Hye Kyo. Hot girl sinh năm 1997 sẽ cố gắng để thể hiện hình ảnh của người bác sĩ, để khán giả hiểu nhiều hơn và yêu mến hơn nhân vật này. Trong thời gian này, ngoài chuẩn bị sức khoẻ tốt, cô cũng phải chuẩn bị một tinh thần tốt để sẵn sàng cho mọi thử thách sắp đến. Có một điều thú vị là trước đó, các nhà sản xuất đã muốn Cao Thái Hà casting vai nữ chính, tuy nhiên nữ diễn viên đã xin được vào vai trung úy Minh Ngọc. Trong phim, trung úy Minh Ngọc là một người lính mạnh mẽ nhưng lại luôn mềm lòng vì một người đàn ông. Cô không chỉ là một người lính mà còn là một bác sĩ quân y. "Vào vai một bác sĩ quân y của của quân đội, trước khi bấm máy, tôi được tập luyện rất nhiều về tác phong quân đội, được Anh Lộc và ekip cùng cấp rất nhiều kiến thức cơ bản của bác sĩ quân y. Ngoài ra làm việc với ekip, tôi cũng thấy rất an tâm vì sự chuẩn bị chu đáo. Ngày nào tôi cũng phải gặp các bạn diễn và anh Lộc để tập thoại, tập tác phong và được chỉnh sửa từng chút", người đẹp đến từ Cần Thơ chia sẻ. Vượt qua rất nhiều gương mặt sáng giá khác ở vòng casting, Song Luân được đạo diễn Trần Bửu Lộc cùng nhà sản xuất tin tưởng giao vai Đại uý Duy Kiên, một vai diễn “nặng ký” trong dự án phim đình đám Hậu duệ mặt trời phiên bản Việt. Trong phim, Duy Kiên là một người lính tinh nhuệ, thuộc tiểu đội NH1, được rèn luyện, đào tạo bàn bản với lối sống quy củ của quân đội, có thể lực, kĩ năng quân sự ở trường Sĩ quan. Với tôn chỉ luôn bảo vệ “mọi người dân Việt Nam đặc biệt là người già, trẻ em và phụ nữ”, Duy Kiên có sẵn trong mình tình yêu đất nước và là một chiến sĩ trẻ luôn sẵn sàng cho mọi nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc Việt Nam. Người cuối cùng trong số 4 gương mặt diễn viên chính của bộ phim là Hữu Vi. Trong phim anh sẽ vào vai Bảo Huy - Đội phó Tiểu đội NH1. Anh luôn cảm thấy chỉ thực sự là chính mình khi khoác trên mình bộ quân phục của người lính. Trái tim anh luôn mong muốn phải bảo vệ bằng được gia đình và quê hương với đôi bàn tay của chính bản thân mình. "Nếu nói là sẵn sàng 100% thì chưa nhưng qua vai diễn này, tôi cũng muốn thử thách giới hạn của bản thân và đó cũng là mục tiêu chính của tôi. Trong phim ngoài những cảnh nguy hiểm sẽ có những phân đoạn chiến đấu, tôi nghĩ nó chiếm nhiều thời lượng của bộ phim", nam diễn viên tâm sự. Phim Hậu duệ mặt trời bản Việt hứa hẹn sẽ là bộ phim truyền cảm hứng về lòng yêu nước và tinh thần tự hào cho những người trẻ. Tác phẩm được dự kiến sẽ lên sóng vào tháng 8 năm nay. Xem trích đoạn phim Hậu duệ mặt trời. Nguồn Youtube:

