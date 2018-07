Justin Bieber - Hailey Baldwin rục rịch chuẩn bị đám cưới sau đính hôn?

Justin Bieber - Hailey Baldwin được cho là đang chuẩn bị cưới.

Trên US Weekly, nữ diễn viên Kim Basinger tiết lộ con gái của cô - Ireland Baldwin được chọn lo tiệc cưới cho cặp đôi này. Chia sẻ về chồng sắp cưới của cháu gái, Kim Basinger cho hay: "Tôi nghĩ Justin là một chàng trai đáng yêu. Tôi không biết về cậu ấy nhiều nhưng con gái Ireland của tôi thì có. Tôi hy vọng cháu gái Hailey của tôi và Justin sẽ mãi hạnh phúc". Hậu đính hôn, Justin và Hailey vừa bị bắt gặp cùng nhau đi đánh golf. Đôi uyên ương không rời nhau nửa bước. Bên nhau mọi lúc mọi nơi, Justin và Hailey giống như cặp vợ chồng lâu năm. Hình ảnh Justin đánh golf bên Hailey. Giọng ca "Baby" dạy vợ sắp cưới đánh golf. Justin và Hailey đính hôn vào hôm 7/7 vừa qua sau khi tái hợp được 1 tháng. Nam ca sĩ dành cho vợ sắp cưới những hành động và lời nói ngọt ngào. Đầu tháng 7, một nguồn tin thân cận Hailey tiết lộ với US Weekly rằng, Hailey và Justin đang lên kế hoạch tổ chức một đám cưới riêng tư. Trước khi đính hôn với Hailey, Justin chia tay bạn gái lâu năm Selena Gomez. Về phía Selena, khi bị hỏi có bình luận gì về việc Justin đính hôn, cô hoàn toàn phớt lờ. Mời quý độc giả xem MV "Sorry" của Justin Bieber. Nguồn: Youtube

