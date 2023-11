Huỳnh Tú Anh làm vedette trình diễn BST của NTK Phạm Trần Thu Hằng

Tối 9/11, tại sự kiện Vietnam International Fashion Week 2023, NTK Phạm Trần Thu Hằng chính thức ra mắt bộ sưu tập mang tên “Mad 1- Variation” với 25 bộ trang phục lấy ý tưởng từ sự biến dị và đột biến của thế giới sinh vật. Bộ sưu tập được trình diễn bởi các mẫu nhí với hình ảnh những virus đột biến và dàn mẫu tên tuổi trong hình tượng các loại sinh vật biến dị. Bộ sưu tập sử dụng chất liệu chủ đạo là da thuần chay, denim tái chế và vải phao. Từ đó, tạo ra những form dáng mới lạ, độc đáo và có phần hơi quái. Cùng những chất liệu thân thiện môi trường, NTK trẻ sinh năm 1997 cũng sử dụng các kỹ thuật xử lý bề mặt như nhuộm vải, tạo khối, in 3D và áp dụng công nghệ vào các thiết kế. NTK Phạm Trần Thu Hằng cho biết, bộ sưu tập mới của cô khắc hoạ hình ảnh các loại virus và sự đột biến với rất nhiều chi tiết liên quan tới thế giới sinh vật. Chẳng hạn, những chiếc áo phao gai tượng trưng cho hình ảnh virus, những chi tiết da thuần chay giống như những lớp bề mặt của những con bọ hay hình ảnh từ denim tái chế khắc họa một thế giới với những biến đổi không ngừng… Với bộ sưu tập này, NTK trẻ muốn truyền tải tới thông điệp rằng, cuộc sống và tương lai của chúng ta rất có thể sẽ thay đổi cũng như phát triển theo những cách mà con người không thể dự đoán được, không lường trước được. Chính vì vậy, chúng ta không những phải học cách thích nghi mà còn cần phải nỗ lực để bảo vệ môi trường sống của mình, hạn chế những biến đổi tiêu cực cho thế giới. Trong show diễn thời trang, Quán quân The Face Huỳnh Tú Anh đảm nhận vai trò vedette. Ngoài ra còn có sự góp mặt của những người mẫu tên tuổi như Andrea Aybar (An Tây), Thyd… Xuất thân từ thôn quê, đam mê thời trang từ khi còn trên ghế nhà trường, Phạm Trần Thu Hằng (bên phải trong ảnh) đã quyết tâm theo học thiết kế tại Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương. Cô là một trong những sinh viên xuất sắc nhất của khóa học khi liên tục nhận được học bổng của trường trong các kỳ học. Sau khi ra trường, NTK trẻ tham gia công tác giảng dạy và làm việc tại một số thương hiệu thời trang có tiếng trong nước. Vì đam mê thời trang trẻ em, trong những năm gần đây, Phạm Trần Thu Hằng nghiên cứu và cho ra mắt một số bộ sưu tập thời trang riêng dành cho các thiên thần nhí. Các thiết kế của Thu Hằng được đánh giá cao về chất liệu sử dụng. Đặc biệt, thiết kế chú trọng chất liệu tái chế hoặc chất liệu thân thiện môi trường và phom dáng độc đáo, cá tính, dị biệt. Cũng tại sự kiện, trước khi bộ sưu tập chính thức được trình diễn, nam rapper Rhyder đã có màn khuấy động sân khấu với bản hit “Từ chối hiểu”. Được biết, trang phục của Rhyder cũng do NTK Phạm Trần Thu Hằng thiết kế riêng cho anh. Xem video: "Phần trình diễn bộ sưu tập của NTK Phạm Trần Thu Hằng".

