Huỳnh Anh và bạn gái thử đồ cưới, MC Mai Ngọc siêng độ dáng

Tin tức sao Việt 31/5: Huỳnh Anh và Bạch Lan Phương thử đồ cưới. MC Mai Ngọc siêng độ dáng hậu ly hôn.Chí Trung đi du lịch Hội An cùng bạn gái á hậu. BTV Hoài Anh chia sẻ: "Một chiếc mái khá là bất ổn cho đến khi mình vén lên như cũ nhỉ cả nhà ơi? Có rèm hay không rèm mọi người nhỉ". Vân Hugo dự lễ tổng kết cuối năm của con trai. Lương Thu Trang chính thức hết vai trong "Trạm cứu hộ trái tim": "Mọi người off vai hết rồi mà chị em chúng mình vẫn ăn cơm đoàn! Nhớ mọi người quá đi à". MC Tuấn Tú và vợ đang du lịch tại Hàn Quốc. Gia đình ca sĩ Võ Hạ Trâm chụp ảnh kỷ niệm lúc cô mang bầu 5 tháng. Ngồi ô tô nhưng MC Phí Linh vẫn đội mũ để tránh nắng. Ca sĩ Hoàng Yến Chibi "thả thính", hỏi ai say nắng mình. Vợ chồng Bình An - Phương Nga khoe ảnh dạo chơi ở Venice, Italy. Á hậu Huyền My gợi cảm, cá tính với bộ đồ hàng hiệu trên đường phố Anh. Xem video: "Trò chuyện cùng MC Mai Ngọc". Nguồn Vietnamnet

