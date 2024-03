Huy Khánh - Mạc Anh Thư từng cãi vã, đứng trước nguy cơ tan vỡ

Huy Khánh - Mạc Anh Thư bị đồn ly hôn khi Mạc Anh Thư cùng con gái sang Phần Lan sống, đồng thời cựu người mẫu có một số status tâm trạng. Lập tức, Huy Khánh phủ nhận tin đồn. Ảnh: FBNV. "Thời gian qua, vợ tôi đưa con gái du học Phần Lan. Con tôi còn nhỏ, chưa tự lo được nên vợ phải ở lại. Khi nào việc học của con ổn định, vợ tôi sẽ về lại Việt Nam", Huy Khánh chia sẻ trên Tiền Phong. Ảnh: FBNV. Huy Khánh và Mạc Anh Thư quen nhau khi đóng cặp trong phim Cảm hứng hoàn hảo. Đến tháng 3/2012, cả hai công khai hẹn hò. Ảnh: Công Thương. Mạc Anh Thư quyết định gắn bó với Huy Khánh dù nam diễn viên bị gắn mác đào hoa, từng qua 1 lần đò và có 1 người con riêng. Ảnh: Vietnamnet. Trong cuộc phỏng vấn với Vietnamnet năm 2020, Mạc Anh Thư cho biết, vợ chồng cô có quan điểm sống hoàn toàn khác nhau và nhiều lúc cuộc hôn nhân đã đứng bên bờ vực thẳm, nhưng chính chữ “gia đình” đã giúp cô cân bằng. Ảnh: Gia Đình Việt Nam. Không có điểm chung, càng không có sự lãng mạn, vợ chồng Huy Khánh chọn cách cho nhau những khoảng không gian riêng, niềm vui riêng và những mối quan hệ bạn bè riêng. “Có lẽ, đó là lý do khiến chúng tôi cân bằng được đến bây giờ”, Anh Thư nói. Ảnh: FBNV. Trong cuộc phỏng vấn với Znews năm 2016, Huy Khánh khen vợ là hậu phương vững chắc. Ảnh: Người Đưa Tin. “Tôi được như hôm nay là nhờ bà xã. Người vợ ảnh hưởng rất lớn đến gia đình và người chồng. Tôi may mắn lấy được người vợ hiền lành, chăm chỉ và biết lo cho gia đình. Cô ấy không sân si khiến con người tôi cũng nhẹ nhàng, bình an. Khi có hậu phương vững chắc, tôi cũng đỡ bôn ba, cứ bình tĩnh làm việc và sống vì gia đình, nghĩ đến vợ con nhiều hơn”, nam diễn viên bày tỏ. Ảnh: Giao Thông. Có con chung nhưng chưa làm đám cưới, Huy Khánh cho hay: “Đám cưới là hình thức thông báo đến bạn bè, người thân, trong khi chúng tôi sống chung khá lâu, bạn bè đều biết, sinh nhật con cũng tổ chức hàng năm. Tôi hơi ngượng và không hình dung được đám cưới của mình sẽ thế nào. Cũng trong một thời gian dài, tôi quên chuyện đó. Có lẽ cuộc sống bận rộn, vợ chồng tập trung xây dựng cơ sở hạ tầng cho gia đình nên chúng tôi không nghĩ đến”. Ảnh: FBNV. Xem video: "Hậu trường phim Lật mặt 6". Nguồn FBNV

