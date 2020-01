Hồng Xuân - người mẫu “siêu cao khổng lồ” giờ ra sao?

Cách đây 5 năm, Hồng Xuân nhận được sự chú ý của nhiều khán giả khi tham gia Vietnam’s Next Top Model. Cô sở hữu chiều cao nổi trội 1m90. Cô nàng cao kều đã rất nỗ lực để chứng minh khả năng trước áp lực được cho là yếu tố PR của Vietnam’s Next Top Model 2015. Cuối cùng, sự cố gắng của Hồng Xuân được đền đáp khi cô giành danh hiệu á quân. Năm 2016, Hồng Xuân vắng bóng trong các sự kiện vì nhờ đến các công nghệ làm đẹp để thay đổi diện mạo. Chân dài sinh năm 1996 thừa nhận cô có chỉnh sửa đôi chút như nhấn mí, độn cằm, nâng mũi, thay răng. Sau quá trình gần như là “đập đi làm lại”, Hồng Xuân trở nên xinh đẹp hơn rất nhiều. Nhan sắc đẹp hút hồn của Hồng Xuân sau 5 năm rời Vietnam’s Next Top Model 2015. Hồng Xuân vẫn làm người mẫu nhưng ít xuất hiện trên mạng xã hội và báo chí hơn. Cô từng bắt buộc phải rời sàn catwalk vì tăng cân quá đà. Ngoài ra, việc uống thuốc điều trị bệnh khớp khiến cơ thể tích nước, Hồng Xuân bị thừa cân so với tiêu chuẩn của người mẫu. Sau đó, người mẫu Hồng Xuân chăm chỉ tập luyện và hạn chế ăn uống nên đã giảm cân thành công. Nhờ có chiều cao nổi bật, Hồng Xuân được nhiều sao Việt chú ý. Người hâm mộ trêu đùa rằng Hồng Xuân chính là người mẫu dìm hàng sao Việt khi chụp ảnh chung. Chân dài sinh năm 1996 luôn diện đồ kín đáo, lịch sự khi ra đường. Hồng Xuân không dám mặc đồ hở, đồ bó, thậm chí đồ trên gối cũng không dám mặc vì sợ mọi người thấy mình gầy quá hoặc mập quá sẽ gây khó chịu.Nhan sắc của Hồng Xuân lên hương sau 5 năm bước vào showbiz nhưng sự nghiệp của cô vẫn khá mờ nhạt. Mời quý độc giả xem video "Hồng Xuân tham gia gameshow". Nguồn Youtube

