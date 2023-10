Hồng Nhung trẻ trung, nhí nhảnh ở tuổi 53

Ở tuổi 53, Hồng Nhung được khen là "lão hóa ngược" nhờ phong cách trẻ trung, ấn tượng cùng nụ cười tươi luôn thường trực trên môi. So với hình ảnh cô ca sĩ gầy gò lúc 16-17 tuổi khi mới bước chân vào con đường ca hát chuyên nghiệp, Hồng Nhung của hiện tại đẹp sắc sảo và đằm thắm hơn. Vóc dáng và khuôn mặt của nữ ca sĩ sinh năm 1970 nhận được nhiều lời khen trẻ trung, tươi tắn và không thay đổi so với nhiều năm trước. Để có được nhan sắc "lão hóa ngược" Hồng Nhung rất chăm chỉ tập yoga, ngồi thiền và ăn uống khoa học. Thân hình nhỏ bé nhưng săn chắc, không bị chảy xệ cũng giúp giọng ca "Nhớ về Hà Nội" trẻ hơn so với tuổi. Phong cách ăn mặc có gu và nhiều màu sắc khiến bà mẹ hai con tươi tắn, trẻ trung hơn. Hồng Nhung gây ấn tượng bởi vẻ đẹp mặn mà, duyên dáng. Nhìn nữ ca sĩ luôn tràn đầy sức sống và không ai nghĩ cô đã ở tuổi U55. Khi diện trang phục áo dài trắng, Hồng Nhung càng "hack" tuổi hơn.Ca sĩ Hồng Nhung đang có cuộc sống viên mãn, hạnh phúc bên hai con sinh đôi và bạn trai người Đức.Xem video: "Hồng Nhung đón sinh nhật bên con gái". Nguồn FBNV

