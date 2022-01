Hồng Diễm nói gì khi vượt mặt NSND Thu Hà thắng giải VTV Awards?

Trong lễ trao giải VTV Awards 2021 diễn ra tối 1/1, diễn viên Hồng Diễm giành giải Diễn viên nữ ấn tượng với vai Minh Châu trong phim "Hướng dương ngược nắng". Cô vượt qua các đề cử sáng giá như: NSND Thu Hà (Hướng dương ngược nắng), diễn viên Tú Oanh (Hương vị tình thân), Thu Trang (Hướng dương ngược nắng). Tuy nhiên Hồng Diễm vắng mặt trong buổi lễ trao giải. Chiến thắng của Hồng Diễm tại VTV Awards 2021 gây bất ngờ cho khán giả bởi trước đó, NSND Thu Hà được nhiều người dự đoán sẽ giành giải này. Trong phim "Hướng dương ngược nắng", NSND Thu Hà vào vai bà Bạch Cúc - mẹ của Minh Châu (Hồng Diễm). Nữ nghệ sĩ đã thể hiện xuất sắc vai diễn người đàn bà quyền lực, sắc sảo khi tái xuất màn ảnh nhỏ sau nhiều năm vắng bóng. Với giải thưởng bất ngờ này, ngay cả Hồng Diễm cũng thừa nhận, may mắn đã mỉm cười với cô bởi năm nay có rất nhiều vai diễn nữ ấn tượng. Trên trang cá nhân, Hồng Diễm chia sẻ: "Một bất ngờ quá lớn với tôi. Giải năm trước còn chưa khao được hết do tình hình dịch bệnh… Diễm chỉ dám nghĩ rằng tối nay may mắn đã mỉm cười với mình thôi, vì năm nay có rất nhiều vai diễn nữ ấn tượng. Quá là tiếc vì do vướng việc gia đình nên Diễm không đến dự lễ trao giải thưởng được… Rất mong BTC giải VTV Awards và khán giả thông cảm cho Diễm". "Xin được trân trọng cảm ơn tình cảm của khán giả đã luôn yêu thương Diễm. Diễm chỉ biết nói rằng Diễm sẽ phải cố gắng hơn nữa, cống hiến hết mình hơn nữa để xứng đáng với những yêu thương mà mình nhận được. Xin được cảm ơn ê-kíp đoàn phim “Hướng dương ngược nắng”. Đặc biệt cảm ơn tới người truyền lửa - anh Đỗ Thanh Hải, vì những cơ hội làm nghề anh đã mang tới cho chúng em", Hồng Diễm bày tỏ. Trong phim "Hướng dương ngược nắng", Hồng Diễm đóng vai Minh Châu - cô tiểu thư cá tính, bên ngoài nhu mì nhưng bên trong lại cực kỳ nổi loạn. Đây cũng là vai diễn mới lạ của Hồng Diễm so với các vai hiền lành trước đây. Trong phim Hồng Diễm đóng cặp cùng Hồng Đăng. Vai diễn của cô trải qua nhiều biến cố, đòi hỏi diễn viên phải diễn xuất nội tâm. Nữ diễn viên đã diễn tròn vai mang lại nhiều cảm xúc cho khán giả, thậm chí cảnh say của Hồng Diễm còn được khen xuất sắc. Không chỉ được khen về diễn xuất, phong cách thời trang của nữ diễn viên Hồng Diễm trong phim "Hướng dương ngược nắng" cũng được đánh giá cao. Xem video giới thiệu phim Hướng dương ngược nắng. Nguồn VTV Giải trí

