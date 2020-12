Hôn nhân kín tiếng của em gái Cẩm Ly bên chồng tỷ phú

Mới đây, nữ ca sĩ Hà Phương viếng tặng đám tang nghệ sĩ Chí Tài 50.000 USD. Số tiền sẽ được dùng cho việc từ thiện. Khi nghệ sĩ Chí Tài qua đời, nữ ca sĩ vô cùng thương tiếc. Cô nhớ lại buổi song ca cách đây 20 năm và có liên quan đến ông xã của Hà Phương - doanh nhân Chính Chu. "Đêm diễn đó cũng là dấu mốc, ông xã Chính Chu đã giấu Hà Phương mời bố mẹ và các em của anh ấy tới xem mặt Hà Phương", nữ ca sĩ kể. Ảnh: Zing Hà Phương quen chồng tỷ phú khi lưu diễn ở Mỹ. Lần đầu gặp, nữ ca sĩ ấn tượng với việc chồng không rành tiếng Việt nhưng chịu khó nói chuyện. Quen được 3 tháng, Hà Phương được doanh nhân Chính Chu ngỏ lời yêu.Hà Phương kết hôn với tỷ phú Chính Chu vào năm 2002. Sau đó, cô bận rộn với việc điều hành quỹ từ thiện mang tên mình và chăm sóc gia đình. Ảnh: Pose Nữ ca sĩ từng cho hay, cô khá áp lực khi làm vợ của một tỷ phú có nhiều phụ nữ đẹp vây quanh. Tuy nhiên, thay vì nổi máu ghen hay lúc nào cũng khư khư giữ lấy chồng, Hà Phương tích cực làm đẹp cho cả vóc dáng lẫn tri thức để xứng với chồng. Ảnh: Pose Đó cũng là lý do em gái của Cẩm Ly học diễn xuất, viết kịch bản và làm phim. Nữ ca sĩ muốn chồng có thể cảm thấy tự hào khi đứng cạnh mình. Ảnh: Khám phá Trên trang cá nhân, Hà Phương thi thoảng khoe hình ảnh bên ông xã doanh nhân. Khoảnh khắc nữ ca sĩ nở nụ cười hạnh phúc trong khi ông xã của cô dường như không thích chụp ảnh. Hai vợ chồng Hà Phương có hai cô con gái: bé Diana và Angelina. Ảnh: Vietnamnet Hà Phương từng chia sẻ bé Diana và Angelina rất ngoan, hiểu chuyện. Nữ ca sĩ thường dẫn các con cùng đi làm từ thiện để các bé học được cách yêu thương và chia sẻ cùng mọi người xung quanh. Ảnh: Gia đình xã hội Trong mỗi dịp về Việt Nam làm từ thiện cùng mẹ, bé Angelina và Diana thường mua đồ chơi tặng các bạn nhỏ kém may mắn hơn mình bằng số tiền kiếm được từ những kế hoạch kinh doanh nhỏ. Ảnh: Dân Việt Theo lời Hà Phương, bé Angelina giỏi về môn thể dục nhào lộn trong khi đó bé Diana đam mê hội họa và có năng khiếu về nghệ thuật, từng biểu diễn ca khúc, đoạn piano do chính bé sáng tác. Ảnh: Thể thao văn hóa Nữ ca sĩ cho hay vợ chồng cô luôn hết lòng ủng hộ các con theo lĩnh vực nào cảm thấy yêu thích chứ không nhất thiết phải đi theo con đường của bố mẹ. Ảnh: Thế giới điện ảnh Vợ chồng Hà Phương công khai hình ảnh các con khi còn nhỏ nhưng sau đó giữ kín hình ảnh. Ảnh: Thế giới điện ảnh Hà Phương giấu mặt con vì muốn các bé có một cuộc sống bình thường cũng như vì an ninh. Ảnh: Thể thao văn hóa Xem video "Việt Hương cảnh báo việc bà xã Chí Tài bị mạo danh để lừa tiền". Nguồn FB Việt Hương

