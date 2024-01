Hôn nhân của “Táo” Quang Thắng bên vợ kém 11 tuổi

Quang Thắng đang tập luyện Táo quân 2024. Ngoài sự nghiệp thành công, anh còn có tổ ấm hạnh phúc. Ảnh: Tiền Phong. Vợ Quang Thắng tên là Hảo. Cô kém chồng 11 tuổi, không hoạt động nghệ thuật. Ảnh: Tổ Quốc. Theo An Ninh Thủ Đô, khi Quang Thắng mới đầu quân cho Đoàn Kịch nói Hải Phòng, anh thường xuyên thấy vợ đi học về do cơ quan anh đối diện nhà vợ. Phải mất 2 năm cứ yêu đơn phương, mãi đến năm vợ lên lớp 12, Quang Thắng mới ngỏ lời. Ảnh: Vietnamnet. Khi bạn gái đỗ trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Quang Thắng thường lên Hà Nội thăm. Vì điện thoại đắt đỏ, hai người giữ liên lạc bằng thư từ. “Đến bây giờ tôi vẫn giữ gần 100 bức thư cô ấy viết cho tôi. Bao nhiêu nhớ nhung, bao nhiêu hờn giận, trách móc cô ấy gói ghém cả trong đó”, anh chia sẻ. Ảnh: Vietnamnet. Năm 2002, vợ chồng Quang Thắng về chung một nhà. Ảnh: FBNV. Vợ Quang Thắng từng làm việc tại Thư viện Hải Phòng. Những năm qua, cô ở nhà làm nội trợ. Ảnh: Tiền Phong. Quang Thắng mua nhà ở Hà Nội vài năm trước nhưng vợ con anh vẫn sinh sống ở Hải Phòng. Ảnh: Tổ Quốc. Vợ con Quang Thắng từng lên sống ở Hà Nội được một thời gian thì lại dọn về quê vì không quen cuộc sống đông đúc, chật chội. “Tôi nghĩ bản thân chịu cực đủ rồi, không nên làm khổ người thân”, Quang Thắng chia sẻ trong cuộc phỏng vấn với Vietnamnet. Ảnh: Vietnamnet. Mỗi ngày Quang Thắng đều gọi điện thoại về hỏi thăm xem vợ con ra sao. Ảnh: Tổ Quốc. Kiếm được bao nhiêu tiền, Quang thắng đều đứa hết cho vợ. “Tôi hay nói đùa do mình vô sản thì làm gì yêu đương hay lo được cho ai? Nên khoản này bà xã yên tâm về tôi tuyệt đối”, anh chia sẻ. Ảnh: FBNV. Trong cuộc phỏng vấn với Dân Trí năm 2016, Quang Thắng giải thích vì sao vợ con thường không có mặt trong các buổi diễn Táo quân: “Tôi cũng muốn đưa vợ con đến xem tôi diễn Táo quân như Xuân Bắc, Tự Long… nhưng mà tiếc là nhà tôi ở dưới Hải Phòng, đường xá hơi cách trở. Thêm vào đó là nhà lại có tới 3 đứa con, tính nết mỗi đứa một tính, không thuần túy như con của Bắc hay con của Long nên khó lắm. Có đứa không thích vào xem, không thích vào nhà hát nên bắt buộc mẹ phải ở nhà thôi. Nhà tôi lại không gửi con được cho ai”. Ảnh: VTV. Xem video: "Xuân Bắc chia sẻ về các chức vụ Táo quân trong suốt 20 năm qua"

