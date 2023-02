Hôn nhân của Phi Nga - Long Đẹp Trai trước khi tan vỡ

Mới đây rộ tin đồn Long Đẹp Trai - Phi Nga ly hôn. Sự việc xuất phát từ việc Phi Nga cập nhật thông tin “đã ly hôn” trên trang cá nhân đồng thời chỉ chia sẻ hình ảnh bên con, vắng bóng Long Đẹp Trai. Ảnh: Khám phá Phía Phi Nga chia sẻ trên Saostar: "Chị Phi Nga và anh Long Đẹp Trai đã ly hôn, còn những câu hỏi về riêng tư của gia đình thì tôi xin phép không trả lời vào thời điểm này". Ảnh: Khám pháLong Đẹp Trai và Phi Nga kết hôn vào năm 2015. Trong chương trình Trăng mật diệu kỳ năm 2018, cặp đôi chia sẻ, cả hai vốn rất xung khắc. Đến khi chuyện tình cảm của Long Đẹp Trai đổ vỡ, Phi Nga là người hàn gắn cho anh và vợ trước. Khi nam diễn viên đau khổ nhất, Phi Nga là người an ủi anh rồi cả hai đến với nhau lúc nào không hay. Long Đẹp Trai cho rằng đây có lẽ là do "cái duyên cái số nó vồ lấy nhau". Ảnh: Vnmedia Năm 2017, Phi Nga sinh con trai đầu lòng. Ảnh: Yan Trong chương trình Thanh xuân gia đình năm 2018, nữ diễn viên kể lại hành trình mang bầu sinh con đầy khó khăn. Phi Nga cho biết, mỗi lần đi khám bác sĩ lại cho biết thêm một thông tin xấu có nguy cơ ảnh hưởng đến bé. Ảnh: Thế giới điện ảnh Khi sinh con, tim của Phi Nga bỗng bị ngưng nhưng cuối cùng cũng mẹ tròn con vuông. Ảnh: Zing Sau 4 tháng sinh con, Phi Nga bị trầm cảm. "Trong quá trình chăm sóc con mình không ngủ được. Anh Long là đàn ông, không biết cách để chăm phụ mình. Thậm chí 1 tuần hai vợ chồng không gặp mặt nhau”, cô trải lòng. Tuy nhiên, Phi Nga không trách chồng vì lúc đó, anh gặp nhiều áp lực trong công việc. Ảnh: Yan Là Giám đốc sân khấu kịch Nụ Cười Mới nên khi phải đóng cửa sân khấu, Long Đẹp Trai rất buồn. Anh chia sẻ trên Zing: “Trước khi quyết định tôi và Phi Nga nằm bên nhau khóc nhiều ngày. Cô ấy an ủi tôi là tạm ngưng thôi, kiếm gì làm, chờ ngày đẹp trời trở lại”. Ảnh: HTV Xem trailer phim "Vú em tập sự". Nguồn BHD

